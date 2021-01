Ligue Magnus (J20) : Face à Anglet, Rouen n'a pas tremblé

Près d’un mois après leur dernière sortie, les Dragons n’ont rien perdu de leur superbe. Leaders invaincus de Ligue Magnus, les Rouennais ont démarré leur année 2021 sur les chapeaux de roue. Sur la glace d’Anglet, qui accueillera ce dimanche une deuxième rencontre entre les deux formations, les Dragons ont tenu leur rang. Il n’a pas fallu attendre plus de 90 secondes pour voir Nicolas Deschamps ouvrir le score pour Rouen mais ce n’était que le début d’une tornade qui s’est abattue sur l’Hormadi. En effet, profitant d’une supériorité numérique, Joris Bedin a fait le break puis Nicolas Deschamps y est allé de son doublé après à peine plus de dix minutes de jeu. Après cette entame de jeu tonitruante, les Dragons ont baissé de pied et il a fallu attendre la toute fin de deuxième période pour voir Joris Bedin réaliser le doublé. Mais, en fin de match, les joueurs d’Anglet ont une nouvelle fois subi les événements avec deux buts en moins d’une minute signés, une troisième fois, Joris Bedin, et Enzo Cantagallo. A moins de huit minutes de la fin du match, Brock Trotter a clôturé le score. Avec cette nette victoire (0-7), les Dragons de Rouen restent solidement en tête de la Ligue Magnus quand Anglet, battu pour la deuxième fois de suite, laisse passer une occasion de se remonter sur le podium. L’Hormadi a désormais moins de 24 heures pour se remettre de ses émotions et affronter une nouvelle fois les Rouennais.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 20EME JOURNEE

Dimanche 18 octobre 2020

Bordeaux - Angers : 3-1



Samedi 9 janvier 2021

Anglet - Rouen : 0-7



Reportés à une date ultérieure

Amiens - Nice

Chamonix - Grenoble

Gap - Cergy-Pontoise

Mulhouse - Briançon