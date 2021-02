Ligue Magnus (J19) : Facile victoire pour Rouen face à Cergy-Pontoise

Rouen n’a pas tardé à remettre la machine en route. Battus pour la première fois de la saison par Bordeaux lors de leur dernière sortie à la fin du mois de janvier, les Dragons n’ont pas fait de détail lors de leur déplacement sur la glace de Cergy-Pontoise. Au bout de 33 secondes, la donne était très claire. Anthony Guttig a ouvert le score pour les Normands mais ce n’est qu’un quart d’heure plus tard que Brock Trotter, profitant d’une supériorité numérique provoquée par une crosse haute de Yoanne Lacheny, a pu faire le break. Juste avant la pause, Rolands Vigners a corsé l’addition en faveur de Rouen. Une nouvelle supériorité numérique, venant d’une crosse haute de Kevin Lorcher, a permis à Joël Caron-Belleville d’inscrire le quatrième but rouennais.

Rouen s’est relâché en fin de match

Loïc Lampérier, cinq minutes plus tard, ne creuse un écart de cinq longueurs. En tout début de dernière période, Joël Caron-Belleville y est allé de son doublé avant dix dernières minutes durant lesquelles les Jokers ont pu sauver l’honneur. Timothée Franck a débloqué le compteur des Franciliens et, après une deuxième réalisation de Rolands Vigners, Aku Kestila a adouci la note pour Cergy-Pontoise. Les Dragons signent leur douzième victoire en treize matchs (2-7) et restent très nettement leader de Ligue Magnus quand les Jokers voient leur belle série de trois victoires de suite prendre fin face à un adversaire d’un tout autre calibre et restent à la septième place, à égalité de points avec Gap et à deux longueurs de Bordeaux, actuel sixième.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 19EME JOURNEE

Samedi 16 janvier 2021

Angers - Gap : 4-5 (ap)



Vendredi 22 janvier 2021

Nice - Mulhouse : 3-0



Vendredi 19 février 2021

Chamonix - Anglet : 5-2



Mardi 23 février 2021

Cergy-Pontoise - Rouen : 2-7



Samedi 6 mars 2021

20h15 : Grenoble - Amiens



Samedi 27 mars 2021

19h45 : Briançon - Bordeaux