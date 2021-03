Ligue Magnus (J14) : Anglet n'a pas manqué sa dernière à domicile

Après avoir fait douter Rouen ce samedi, Briançon a pris un coup derrière la tête. Dans un match en retard de la 14eme journée, les Diables Rouges ont subi une très lourde défaite sur la glace d’Anglet, qui disputait à cette occasion sa dernière rencontre à domicile cette saison. Et, pour cette dernière, l’Hormadi s’est offert un véritable feu d’artifice avec deux buts inscrits dans chaque période. Dès la 12eme minute, Guillaume Beaudoin a ouvert le score avant de voir son coéquipier Enzo Carry faire le break moins de quatre minutes plus tard. Peu avant la demi-heure de jeu, c’est Jules Boscq qui s’est signalé en ouvrant son compteur personnel puis, dix minutes plus tard, Sébastien Gauthier a fait de même pour donner quatre longueurs d’avance à Anglet avant la dernière période. Ce n’est toutefois que dans les cinq dernières minutes que les joueurs de l’Hormadi ont salé un peu plus l’addition pour Briançon. Après le doublé pour Sébastien Gauthier, c’est Lionel Tarantino qui a porté la dernière estocade à 67 secondes de la fin de la rencontre. Après deux défaites de suite, Anglet renoue sans coup férir avec la victoire (6-0), la septième de la saison, et laisse à Chamonix l’avant-dernière place du classement. Briançon, pour sa part, s’incline pour la sixième fois de suite alors que la dernière place est promise depuis longtemps aux Diables Rouges.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 14EME JOURNEE

Vendredi 8 janvier 2021

Bordeaux - Mulhouse : 3-6



Vendredi 15 janvier 2021

Cergy-Pontoise - Grenoble : 4-8



Samedi 16 janvier 2021

Rouen - Chamonix : 9-2



Dimanche 21 mars 2021

Anglet - Briançon : 6-0



Lundi 22 mars 2021

19h00 : Angers - Nice



Jeudi 1er avril 2021

20h00 : Gap - Amiens