Ligue Magnus (J11 et J15) : 16eme titre de champion pour Rouen malgré une défaite à Gap, Cergy-Pontoise sur sa lancée

🏆 Les Dragons sont champions de France 2020-2021 !!! 16ème Ligue Magnus 👊 !!!#ensembleplusfortsquetout 🟡⚫️ pic.twitter.com/fvbkpcaZzv

— Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) March 13, 2021

Pour la 16eme fois, les Dragons vont soulever la Coupe Magnus. En position d’être sacrés champion de France depuis leur succès ce vendredi à Chamonix, les Rouennais n’avaient besoin que d’un point sur leurs cinq derniers matchs pour être définitivement hors d’atteinte. Mais, sur la glace de Gap, une telle issue a longtemps paru être improbable. En effet, grâce à deux buts de Roman Vondracek et une réalisation de Fabien Colotti dans les 33 premières minutes, les Rapaces ont creusé l’écart au score, Cam Barker réduisant l’écart en infériorité numérique en toute fin de deuxième période. Mais une entame de troisième période folle, avec trois buts en 44 secondes, a changé la donne. Joris Bedin et Maxim Lamarche ont ramené les Dragons à un but, Romain Chapuis permettant entretemps à Gap de rester devant. Joris Bedin y est allé de son doublé à six minutes de la fin du match pour arracher la prolongation, synonyme de titre de champion de France pour les Dragons. Bostjan Golicic a profité d’une supériorité numérique pour offrir une victoire de prestige à Gap (5-4) mais l’essentiel était aiileurs pour les Rouennais.- Briançon : 7-0Chamonix -: 4-6Anglet -: 4-8Bordeaux -: 2-6Mulhouse -: 1-4- Rouen : 5-4 (ap)En marge du titre de champion de France de Rouen, Cergy-Pontoise a poursuivi sa très bonne fin de saison. Les Jokers, à l’occasion d’un déplacement sur la glace de Nice, ont signé une troisième victoire de suite. Un succès qui s’est construit dès la première période. 20 minutes durant lesquelles Rok Stojanovic est allé chercher le palet dans sa cage à quatre reprises. Kevin Lorcher a ouvert le score avant que Brien Robert Diffley ne corse l’addition. En deux minutes Alexandre Lubin puis Norbert Abramov ont donné quatre longueurs d’avance aux Franciliens. Après une deuxième période vierge de toute réalisation, Philippe Bureau-Blais a creuser à nouveau l’écart pour les Jokers à un quart d’heure de la fin du match. Rémi Thomas puis Antonin Dusek ont réduit l’écart en l’espace d’un peu plus de deux minutes pour les Aigles, qui s’inclinent pour la septième fois de suite (2-5). Une victoire qui permet à Cergy-Pontoise de passer devant Gap pour la quatrième place du classement, avec deux matchs en plus.Amiens -: 1-3Chamonix -: 4-5- Anglet : 3-2Briançon -: 3-4Nice -: 2-5Grenoble - Rouen