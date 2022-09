Ligue Magnus (J10) : Grenoble écrase Amiens et conserve son invincibilité

VICTOIRE 🔥🔥🔥

Performance XXL de nos BDL qui s'imposent largement sur le score de 9-0 face aux @Gothiques_AHE ! 👏#GREAMI pic.twitter.com/r8pvUa1qsv



— Brûleurs De Loups (@bruleursdeloups) September 25, 2022

Grenoble sans aucune pitié

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 10EME JOURNEE

Dimanche 25 septembre 2022

Dimanche 9 octobre 2022

Mardi 11 octobre 2022

Grenoble poursuit son début de saison parfait. A l’occasion de la réception d’Amiens, les Brûleurs de Loups ont offert à leurs supporters une démonstration de force. Ils n’ont eu besoin que d’un peu moins de quatorze minutes pour lancer les hostilités. Malgré une infériorité numérique provoquée par une crosse haute d’Antoine Fertin, Damien Fleury a parfaitement décalé Dylan Fabre, qui est allé tromper Victor Bodin. Le break est intervenu 75 secondes après le début de la deuxième période avec les rôles qui se sont inversés. En effet, Nicolas Deschamps et Dylan Fabre ont été à la passe pour un but de Damien Fleury. Ce dernier y est allé de son doublé un peu moins de quatre minutes plus tard, à nouveau lancé par Dylan Fabre. La fin de ce deuxième tiers-temps a vu une avalanche de buts déferler sur les Gothiques. C’est tout d’abord Nicolas Deschamps qui est allé prendre le meilleur sur Victor Bodin au terme d’une action initiée par Markus Poukkula et Maxim Lamarche.18 secondes plus tard, Julien Munoz et Timothé Quattrone ont trouvé Adel Koudri pour le cinquième but grenoblois. A 47 secondes de la pause, Markus Poukkula a trouvé Chad Nehring pour donner six longueurs d’avance aux Brûleurs de Loups avec 20 minutes encore à jouer. L’occasion pour les Brûleurs de Loups de corser un peu plus l’addition. A peine une minute après la reprise, profitant d’une supériorité numérique, Brent Aubin y est allé de son but sur des passes de Nicolas Deschamps et Kyle Shearer Hardy. Dylan Fabre a alors signé son doublé avec Damien Fleury et Nicolas Deschamps à la manœuvre. Enfin, c’est Sacha Treille en supériorité numérique qui a conclu le festival offensif grenoblois, lancé par Maxim Lamarche et Aurélien Dair. Avec ce quatrième succès en quatre matchs (9-0), les Brûleurs de Loups s’installent en tête du classement de la Ligue Magnus à égalité de points avec Gap, qui a toutefois disputé une rencontre de plus.- Amiens : 9-0Angers - NiceRouen - BriançonMulhouse - GapBordeaux - ChamonixCergy-Pontoise - Anglet