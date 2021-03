Ligue Magnus (J1) : Une victoire face à Bordeaux permet à Rouen de fêter son titre

Sans pression, Rouen n’a pas perdu ses bonnes habitudes. Désormais certains d’être sacrés champion de France à l’issue de la saison de Ligue Magnus, les Dragons ont fêté ça à l’occasion de la réception de Bordeaux. Une rencontre en retard de la 1ere journée qui a vu les Normands prendre le meilleur sur les Boxers. Il a tout de même fallu un peu moins de quatorze minutes pour voir Nicolas Deschamps aller tromper Clément Fouquerel pour l’ouverture du score mais, cinq minutes plus tard, Mathias Arnaud a pris le meilleur sur Matija Pintaric pour remettre les deux équipes à égalité. Une séquence qui s’est répétée peu avant la demi-heure de jeu. Si Brock Trotter a donné une nouvelle fois l’avantage aux Dragons, Andrew Johnson a profité d’une supériorité numérique provoquée par une obstruction de Loïc Lampérier pour permettre aux Boxers d’égaliser.

Rouen a plié l’affaire en deux minutes

Mais ce sont bien les Rouennais qui ont eu le dernier mot dans cette rencontre. Alors qu’Aina Benjamin Rambelo a quitté la glace pour deux minutes pour une obstruction, les Bordelais ont tenu le choc mais, à six secondes de la fin de cette situation défavorable, Rolands Vigners a donné pour la troisième fois l’avantage aux Dragons dans cette rencontre. Mais, cette fois, les Boxers n’ont pas eu du répondant. Au contraire, dans la foulée, Olivier Labelle a été sorti deux minutes pour une charge tardive, ce qui a provoqué une supériorité numérique de Rouen, que Jacob Lagace a bonifié en inscrivant le quatrième but de sa formation à 49 secondes de la pause. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup dans les 20 dernières minutes avec huit pénalités mais le score n’a pas bougé. Les Dragons signent leur 17eme victoire de la saison (4-2) quand Bordeaux, battu pour la deuxième fois en trois matchs, ne prend pas l’avantage sur Nice avec trois matchs encore à jouer.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 1ERE JOURNEE

Samedi 26 septembre 2020

Nice - Grenoble : 2-4

Gap - Anglet : 5-4 (ap)

Cergy-Pontoise - Mulhouse : 3-2



Vendredi 29 janvier 2021

Angers - Amiens : 3-2



Vendredi 26 février 2021

Briançon - Chamonix : 2-6



Jeudi 18 mars 2021

Rouen - Bordeaux : 4-2