Ligue Magnus (J1) : Premier match et première victoire pour Rouen et Angers

Cinq mois après, Rouen remet son titre en jeu. La saison 2021-2022 de Ligue Magnus a démarré ce mardi avec la réception de Bordeaux par le champion de France. Les Dragons ont dû attendre le quart d’heure de jeu pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Joris Bedin. Un avantage qui n’aura pas tenu très longtemps car, 53 secondes après l’entame de la deuxième période, Aina Benjamin Rambelo a remis les deux équipes à égalité. Toutefois, les Rouennais ont fini par faire la différence par Mark Flood puis David Gilbert avant la fin de ce deuxième tiers-temps. Un frisson est passé dans le dos des supporters des Dragons quand Louis Mathieu Belisle a ramené les Boxers à une longueur mais le score n’a finalement pas bougé avec un court succès des champions en titre (3-2). Dauphin de Rouen, Angers a connu un peu moins de difficultés pour venir à bout d’Amiens. Pourtant, l’entame n’a pas été idéale pour les Ducs. En effet, les Gothiques ont ouvert le score au bout de sept minutes grâce à Stanislau Lapachuk avant que Florian Sabatier ne fasse le break peu avant la fin du premier tiers-temps. Danick Bouchard a tenté de relancer Amiens en début de deuxième période mais Alexandre Boivin a redonné deux longueurs d’avance à Amiens à un peu moins de trois minutes de la pause. Les 20 dernières minutes ont été un calvaire pour les Gothiques qui ont encaissé quatre buts par Philippe Halley à deux reprises, Maurin Bouvet et Nicolas Ritz. Une fin de match tonitruante qui offre à Angers une première victoire à l’extérieur (3-5).

Gap a dû s’arracher, Mulhouse et Cergy-Pontoise s’imposent

Quatrième du championnat la saison passée, Gap devait se déplacer à Chamonix ce mardi et les Rapaces ont longtemps cru avoir fait le plus dur. Bostjan Golicic a ouvert le score après neuf minutes de jeu avant de voir Benjamin Lagarde faire le break en tout début de deuxième période. Un avantage que Fabien Colotti a consolidé cinq minutes la fin du tiers-temps. Toutefois, en l’espace de douze minutes, les Pionniers ont totalement renversé le match. Phil Marinaccio, Jarkko Harjula puis Clément Masson ont permis à Chamonix de revenir à hauteur et d’emmener Gap en prolongations. Cinq minutes à trois contre trois qui n’ont pas permis de départager les deux équipes. Les tirs au but ont permis de départager les deux équipes. Julian Junca pour Chamonix et Richard Sabol pour Gap ont longtemps résisté mais Julien Correia a trouvé la faille pour offrir la victoire aux Rapaces (4-3 tab). Sur sa glace, Mulhouse a entamé sa saison par un succès sur Nice. Au quart d’heure de jeu, Shawn Morton Boutin a débloqué le compteur des Scorpions mais, profitant d’une supériorité numérique en début de deuxième quart-temps, Lucas Bonnardel a remis les deux équipes à égalité. En moins de cinq minutes, Dante Salituro pour Mulhouse et Hugo Proux pour Nice se sont répondus avant que le joueur des Scorpions n’y aille de son doublé puis que Jonathan Lessard n’offre deux longueurs d’avance aux Alsaciens. Boris Brincko a réduit l’écart à quatre minutes du terme de la rencontre mais c’est bien Mulhouse qui s’impose (4-3). Promu la saison passée, Cergy-Pontoise est allé s’imposer à Anglet. Pierre-Charles Hordalalay a lancé les Jokers peu avant la fin du premier tiers-temps puis Steven Owre a fait le break à l’entame du deuxième avant que Ryan Tait ne confirme la domination des Franciliens. Michal Gutwald a alors permis à l’Hormadi de réagir puis Nicolas Arrossamena a ramené Anglet à une longueur. En toute fin de match et face à une cage vide, Pierre-Charles Hordelalay a mis fin au suspense (2-4).



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 1ERE JOURNEE

Mardi 21 septembre 2021

Mulhouse - Nice : 4-3

Chamonix - Gap : 3-4 (tab)

Rouen - Bordeaux : 3-2

Amiens - Angers : 3-5

Anglet - Cergy-Pontoise : 2-4



Dimanche 10 octobre 2021

16h00 : Briançon - Grenoble