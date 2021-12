Ligue Magnus : Grenoble voit Angers réduire l'écart, Gap et Rouen également victorieux

Angers revient à deux points de Grenoble. Les Ducs, en déplacement à Chamonix, n’ont pas fait de détail pour signer une troisième victoire de suite en Ligue Magnus. La première période a vu les deux équipes se neutraliser. Si Phil Marinaccio a ouvert le score, Riley Guenther puis Neil Manning ont permis à Angers de passer devant puis Samuel Salonen a remis les deux formations à égalité. Philippe Halley puis Loïc Farnier ont permis aux Ducs de repasser devant, avant que Phil Marinaccio ne réduise l’écart. Les 20 dernières minutes ont vu les Angevins changer de ton. Deux nouveaux buts de Philippe Halley, une réalisation de Maurin Bouvet puis une de Nicolas Ritz ont assuré le succès des Ducs, Loïc Coulaud ne parvenant qu’à réduire l’écart (4-8). Gap, de son côté, tient le rythme grâce à son succès à Bordeaux. Alors que Robin Lamboley a répondu à l’ouverture du score de Benjamin Lagarde pour les Boxers, ces derniers ont pris l’eau dans le dernier quart d’heure. Un but de Bostjan Golicic puis le doublé de Fabien Colotti permettent aux Rapaces de s’imposer (1-4) et de conserver leur troisième place. Mais Rouen reste au contact avec cinq matchs en moins. Les Dragons, battus à Anglet cette semaine, ont répondu lors de la réception de Nice.

Rouen repart de l’avant, les derniers se sont rebellés

Si les Aigles ont ouvert le score par Jakub Matai, Andrew Johnston a répondu. Jesse Pelamo a permis aux Niçois de repasser devant durant la deuxième période mais les Rouennais ont embrayé dans le dernier quart d’heure. David Gilbert, Marc-André Dorion puis à nouveau David Gilbert en l’espace de six minutes ont permis aux Dragons de se rapprocher de la victoire. Emil Bagin a alors rapproché Nice à une longueurs mais Rolands Vigners a assuré le succès de Rouen (5-3). Pour Cergy-Pontoise, ça se complique avec une troisième défaite de suite sur la glace de la lanterne rouge Briançon. Les Diables Rouges ont mieux abordé la rencontre avec des buts de Rudolf Huna et Charles Schmitt. Toutefois, en moins de quatre minutes, les Jokers ont réduit ces efforts à néant par Pierre-Charles Hordelalay et Aku Kestila. Mais Rudolf Huna offre à Briançon sa quatrième victoire de la saison (3-2). Une journée de vendredi qui a vu les deux derniers se rebiffer puisque Mulhouse s’est également imposé à Amiens. Les Scorpions ont ouvert la marque par Samuel Rousseau avant qu’Elgin Pearce n’égalise peu après la demi-heure de jeu. Milan Jurik a redonné dans la foulée l’avantage à Amiens… mais Taavi Tiala a égalisé à nouveau moins de deux minutes plus tard. Phil Pietroniro a eu le dernier mot en toute fin de deuxième période pour Mulhouse (2-3).



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 3 décembre 2021

Briançon - Cergy-Pontoise : 3-2

Chamonix - Angers : 4-8

Rouen - Nice : 5-3

Amiens - Mulhouse : 2-3

Bordeaux - Gap : 1-4