Ligue Magnus : Grenoble et Gap victorieux pour leur dernière, Rouen renoue avec le succès

Grenoble n’a pas terminé sur un faux-pas. A l’occasion de leur 44eme et dernière sortie dans le cadre de la saison régulière de Ligue Magnus, les Brûleurs de Loups ont signé une 35eme victoire à l’occasion d’un déplacement à Angers. Les Ducs ont démarré tambour battant avec deux buts en seize secondes signés Vincent Llorca et Philippe Halley. Toutefois, Damien Fleury a réduit l’écart en fin de première période puis Sacha Treille a égalisé 30 secondes après la reprise. Alors que Robin Gaborit a redonné l’avantage à Angers à la 27eme minute, les Grenoblois ont haussé le ton avec Kyle Shearer Hardy et Damien Fleury qui ont marqué à 35 secondes d’intervalle peu après la demi-heure de jeu. En toute fin de match, Jani Tuppurainen a scellé le sort du match en faveur des Brûleurs de Loups (3-5). Grenoble termine la saison avec 109 points quand Angers n’est pas encore assuré de finir deuxième.

Rouen retrouve le fil

En effet, après deux défaites face à Angers et Anglet, Rouen a su renouer avec la victoire lors de son déplacement à Bordeaux, son avant-dernière rencontre de saison régulière. Il n’a fallu que 28 secondes à Loïc Lampérier pour ouvir le score en faveur des Dragons. Toutefois, Loik Poudrier a remis les deux équipes à égalité moins de deux minutes plus tard. A un peu plus de quatre minutes du terme de la première période, David Gilbert a redonné l’avantage aux Normands. Il a ensuite fallu attendre le début du dernier tiers-temps pour voir le score évoluer. En effet, en l’espace de dix minutes, David Gilbert est allé inscrire son deuxième puis son troisième but personnel quand, entre-temps, Sacha Guimond a corsé un peu plus l’addition en faveur des Dragons. Rouen s’impose nettement (1-5) et revient à un point des Angevins avant la réception de Cergy-Pontoise ce mardi quand Angers recevra Bordeaux.

Gap se rassure avant les play-offs

Gap, de son côté, a su aller chercher la victoire lors de son dernier match de saison régulière face à Amiens. Une rencontre qui a mis du temps avant de s’animer. Ce n’est qu’à la 32eme minute que Dimitri Thillet, sur une action individuelle, a ouvert le score pour les Rapaces. Toutefois, la réaction des Gothiques est venu 40 secondes plus tard quand Taavi Tiala est allé tromper Julian Junca. A un peu plus de six minutes de la fin du match, Antonin Plagnat a cru avoir fait le plus dur pour Amiens mais cet avantage au score n’a pas tenu plus de trois minutes. Julien Correia est allé arracher la prolongation pour les Rapaces. Une période supplémentaire qui a duré moins de trois minutes puisque les Gapençais ont inscrit le but décisif par l’intermédiaire d’Axel Prissaint. Un succès (3-2 ap) sans conséquence au classement puisque les Rapaces étaient assurés de terminer sixièmes quand Amiens ne pouvait pas bouger de la cinquième place.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Dimanche 6 mars 2022

Angers - Grenoble : 3-5

Bordeaux - Rouen : 1-5

Gap - Amiens : 3-2 (ap)