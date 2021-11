Ligue Magnus : Grenoble encore battu, fin de série pour Angers, Cergy-Pontoise enchaîne

On n'arrête plus Cergy !

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 19 novembre 2021

Battu pour la première fois de la saison (après avoir gagné les treize premiers matchs), il y a quinze jours sur la glace de son dauphin angevin,lors de la 20eme journée de Ligue Magnus. Les Brûleurs de Loups, qui avaient ouvert le score, ont cédé (3-2) à l'issue d'une séance de tirs au but longtemps interminable qui s'est finalement achevée sur une tentative manquée par Damien Fleury. Les Isérois, toujours nettement en tête, conservent néanmoins huit points d'avance sur Angers, puisque les Ducs ont vécu une mauvaise soirée eux aussi.grâce à un but de Gutierrez dans la dernière période alors que les Rapaces restaient sur une défaite.Pas de problème en revanche pour Cergy-Pontoise., alors que les Aiglons venaient de remporter leurs deux derniers matchs. Ca va mieux également pour Amiens et Rouen. Les Gothiques sont revenus en vainqueurs de Chamonix-Mont-Blanc (4-3), tandis que les Dragons ont dominé le dernier du classement Briançon, battu pour la septième fois d'affilée et qui comptent déjà treize défaites cette saison. Dans le genre, Mulhouse, avant-dernier, et Anglet, 10eme, sont pas mal non plus. Les deux équipes étaient face à face vendredi. Les Scorpions, devant leur public, ont pris le dessus après prolongation (2-1) sur l'Hormadi.Nice -: 4-5- Briançon : 8-5- Anglet : 2-1 (ap)Chamonix -: 3-4- Grenoble : 3-2 (tab)Angers -: 1-2