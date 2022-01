Ligue Magnus : Grenoble enchaîne en tête, Rouen, Angers et Cergy relèvent la tête

La belle réaction de Rouen et Cergy

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 39EME JOURNEE

Mardi 11 janvier 2022

Reportés à une date ultérieure

Grenoble démarre 2022 comme il avait terminé 2021. Vainqueur éclatant de Briançon (9-3) lors de sa dernière sortie de l'année,Un troisième succès de rang pour les Brûleurs de Loups, qui ont matérialisé d'entrée leur domination face aux Scorpions, avec trois buts marqués dès la première période, par Fleury, auteur d'un doublé en cinq minutes de jeu, et Fabre, autre héros de cette soirée avec un triplé. Grenoble conforte sa première place, avec neuf points d'avance sur son dauphin Angers. Toutefois,, blanchissage à la clé, doublé pour Giroux et septième victoire consécutive de ces Angevins fraîchement qualifiés pour la finale de la Coupe de France face à leur adversaire préféré du moment.Toutefois, sid'une équipe de Bordeaux qui avait joué un vilain tour au précédent tour de Coupe de France aux Rouennais,(cinq matchs, cinq défaites de l'Hormadi) en cinq confrontations. Cergy, qui espérait retrouver le podium, garde néanmoins six longueurs de retard sur Rouen. Les Jokers se sont fait peur jusqu'au bout dans cette partie. Alors qu'il pensait tenir un large succès en menant 5-2, le quatrième du classement a encaissé deux derniers buts face à Anglet, venu échouer à un but uniquement des locaux, qui ont néanmoins conservé jusqu'à la fin le bénéfice de leur avance.Amiens -: 0-3Bordeaux -: 1-6- Mulhouse : 5-2- Anglet : 5-4Nice - ChamonixGap - Briançon