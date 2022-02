Ligue Magnus : Grenoble, Angers, Rouen et Cergy-Pontoise victorieux

Grenoble retrouve le bon rythme. Après avoir renoué avec la victoire à Chamonix, le solide leader de Ligue Magnus n’a fait qu’une bouchée d’Amiens. Peu avant la demi-heure de jeu, Sacha Treille a ouvert le score avant que Dylan Fabre ne fasse le break avant la fin de la deuxième période. Aurélien Dair, Joël Champagne et Sébastien Bisaillon ont conforté la victoire des Brûleurs de Loups (5-0), qui mettent un terme à la série de huit victoires de suite des Gothiques. Ces derniers voient Cergy-Pontoise prendre trois points d’avance dans la lutte pour la quatrième place. En déplacement à Chamonix, les Jokers ont dû attendre la dernière période pour se détacher. Si Steven Owre a ouvert le score pour les Franciliens au bout de 80 secondes, Phil Marinaccio a égalisé à la demi-heure de jeu. La fin de la deuxième période a vu Emil Bejmo répondre au deuxième but des Jokers signé Pierre-Charles Hordelalay. Charles Levesque et Dennis Kearney offrent la victoire à Cergy-Pontoise (2-4).

Angers et Rouen s’imposent

Placés entre Grenoble et Cergy-Pontoise au classement de la Ligue Magnus, Angers et Rouen sont également sortis victorieux ce vendredi. A Briançon, les Ducs ont dû patienter jusqu'au dernier quart d’heure pour faire la différence. Si Nicolas Ruel a répondu à l’ouverture du score de Nicolas Ritz, Philippe Halley puis Robin Gaborit ont permis à Angers de s’imposer pour la troisième fois de suite (1-3). Les Ducs prennent même deux points d’avance sur les Dragons puisque les Rouennais ont dû recourir à la séance de tirs-au-but pour l’emporter à Gap. Les Rapaces ont ouvert le score à la demi-heure de jeu grâce à Arnaud Faure mai Dylan Yeo a remis les deux équipes à égalité avec neuf minutes encore à jouer. La prolongation n’a pas permis de départager le deux formations. Matija Pintaric s’est transformé en mur dans la cage des Dragons durant les tirs-au-but quand Joël Caron-Belleville et David Gilbert sont allés tromper Julian Junca pour offrir la victoire à Rouen (1-2 tab), Gap concédant ainsi sa quatrième défaite de suite.

Anglet et Mulhouse se réveillent

Les tirs-au-but, Anglet en a également eu besoin pour venir à bout de Nice. L’Hormadi a pensé avoir fait le plus dur à la mi-mach quand Juho Makela et Lionel Tarantino lui ont donné deux buts d’avance. Toutefois, Ondrej Kopta dans la foulée puis Jakub Dzivjak à un quart d’heure du terme de la rencontre ont permis aux Aigles d’arracher la prolongation. Un temps supplémentaire qui n’a pas permis de départager les deux formations. La séance de tirs-au-but a vu les gardiens être souverains mais Anton Vasilev, sixième tireur d’Anglet, a trompé Patrick Romancik pour offrir la victoire à son équipe (2-3 tab), la première après cinq défaites de rang. Mulhouse, de son côté, a mis fin à une série de deux défaites consécutives face à Bordeaux. Julien Guillaume a permis aux Boxers de mener deux fois au score dans la première période mais, après Johnathan Haimovici Desbiens, c’est Matthew Pistilli qui a remis les compteurs à zéro. Johnathan Haimovici Desbiens y est ensuite allé de son doublé pour permettre aux Scorpions de l’emporter (4-2).



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 4 février 2022

Briançon - Angers : 1-3

Chamonix - Cergy-Pontoise : 2-4

Mulhouse - Bordeaux : 4-2

Nice - Anglet : 2-3 (tab)

Gap - Rouen : 1-2 (tab)

Grenoble - Amiens : 5-0