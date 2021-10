Ligue Magnus : Gap voit Angers et Rouen revenir à égalité

Gap n’est plus seul en tête de la Ligue Magnus. Les Rapaces ont, en effet, concédé leur premier revers de la saison lors de la réception d’Amiens. Une rencontre qui ne s’est jamais réellement décantée avec les défenses qui ont pris le pas sur les attaques. Dimitri Thillet a pensé avoir donné la victoire à Gap à 17 minutes du terme de la rencontre mais, à peine cinq minutes plus tard, Tomas Simonsen a égalisé. La prolongation n’a pas changé la donne donc c’est aux tirs au but que la décision s’est faite. Alors qu’Henry-Corentin Buysse s’est avéré imbattable, Julian Jonca a cédé à deux reprises et concède la défaite (1-2 tab). Angers a profité de l’occasion pour revenir à hauteur des Rapaces. Sur leur glace, les Ducs ont pris le meilleur sur Grenoble, qui n'est plus invaincu. Tommy Giroux et Danick Bouchard ont donné le ton dès le premier quart d’heure avant que Joël Champagne ne réveille les Brûleurs de Loups à la demi-heure de jeu. Toutefois, Loïc Farnier et Nicolas Ritz ont conforté l’ascendant pris par Angers (4-1).

Rouen confirme son retour en forme

Rouen a également pu revenir à hauteur de Gap. Après leurs deux revers de suite, les Dragons ont confirmé leur réveil en s’imposant chez la lanterne rouge Mulhouse. Une rencontre démarrée tambour battant avec Florian Chakiachvili et David Gilbert qui ont trouvé la faille dans les cinq premières minutes. Si Shawn Morton Boutin a tenté de redonner espoir aux Scorpions dans la foulée, Mark Flood puis à nouveau David Gilbert et Joris Bedin ont redonné de l’air à Rouen. En fin de match, Phil Pietroniro y est allé de son doublé mais c’était trop tard pour Mulhouse (3-5) qui s’incline pour la quatrième fois de suite. Anglet n’est pas dans une meilleure situation avec un troisième revers en quatre matchs face à Chamonix (3-4), qui lance enfin sa saison après quatre revers consécutifs. Briançon, après sa victoire à Mulhouse, a rechuté face à Bordeaux (2-5), qui signe un troisième succès de suite. Enfin, le début de saison tonitruant de Cergy-Pontoise est bien loin. Les Jokers ont sombré à domicile face à Nice (2-5) pour une deuxième défaite de rang.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 1er octobre 2021

Briançon - Bordeaux : 2-5

Mulhouse - Rouen : 3-5

Angers - Grenoble : 4-1

Anglet - Chamonix : 3-4

Cergy-Pontoise - Nice : 2-5

Gap - Amiens : 1-2 (tab)