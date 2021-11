Ligue Magnus : Gap recule dans la hiérarchie, Angers, Cergy-Pontoise et Amiens en profitent

Les poursuivants du duo de tête ont été en réussite ce vendredi. En déplacement sur la glace de l’avant-dernier Briançon, Angers s’est rapproché à un point de Rouen avec deux matchs en plus. Les Ducs ont, en effet, dominé les Diables Rouges mais ont dû attendre la demi-heure de jeu pour voir Philippe Halley ouvrir la marque. A partir de là, la défense de Briançon a vu les vagues déferler et Vincent Llorca a doublé la mise en supériorité numérique dès le début de la dernière période. Zachary Torquato a également profité d’un « power play » pour corser l’addition avant que Philippe Halley ne signe son doublé moins d’une minute plus tard. Après avoir encaissé trois buts en moins de six minutes, les Diables Rouges ont vu Danick Bouchard donner plus d’allure au succès angevin (0-5). Après quatre défaites de suite, Bordeaux a retrouvé le goût de la victoire face à Nice. Si Maxime Legault a ouvert le score pour les Boxers, Radomir Heizer a signé un doublé pour permettre aux Aigles de passer devant. Mais des buts de Kévin Spinozzi, François Paguin, Alexandre Wideman et Julien Guillaume permettent à Bordeaux de s’imposer (5-2).

Cergy-Pontoise se relance

Lourdement battu par les Dragons, Cergy-Pontoise a profité d’un déplacement chez la lanterne rouge Mulhouse pour renouer avec la victoire. Si Dante Salituro a ouvert le score pour les Scorpions, Dennis Kearney a vite égalisé pour les Jokers, qui ont pris l’avantage peu avant la demi-heure de jeu par Norbert Abramov. Alors que Matthew Pistilli a égalisé en toute fin de deuxième tiers-temps, Jules Lefebvre a redonné l’avantage aux Franciliens à trois minutes du terme de la rencontre. Tentant le tout pour le tout, les Scorpions ont fait sortir leur gardien pour jouer en supériorité numérique. Une cage vide dont Thomas Suire et Aku Kestila ont profité pour assure la victoire de Cergy-Pontoise (2-5). Amiens a suivi l’exemple en s’imposant face à Gap pour prendre la cinquième place aux Rapaces. Spencer Haas et Tomas Simonsen ont donné l’avantage aux Gothiques mais Romain Gutierrez a réduit l’écart juste après. Toutefois, à 25 secondes de la fin du match, Stanislau Lapachuk a scellé le sort du match pour Amiens (3-1).



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 5 novembre 2021

Briançon - Angers : 0-5

Mulhouse - Cergy-Pontoise : 2-5

Bordeaux - Nice : 5-2

Amiens - Gap : 3-1