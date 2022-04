Ligue Magnus (Finale) : Troisième victoire pour Grenoble face à Angers

VICTOIRE 💥💥💥

Les Brûleurs de Loups auront une première balle de match

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / FINALE

Match 4 - Dimanche 10 avril 2022

Match 5 - Mercredi 13 avril 2022

Les Brûleurs de Loups touchent au but ! Alors que leur défaite à domicile lors du Match 2 de la finale de la Ligue Magnus aurait pu être un problème, les Grenoblois ont conclu la deuxième manche disputée à Amiens sur autant de succès. Comme ce samedi lors du Match 3, c’est tout au bout du suspense que la décision a été faite. Une rencontre que Grenoble a démarré pied au planche. Au bout de seulement 27 secondes, bien lancé par Sacha Treille et Joël Champagne, Dylan Fabre est allé battre Evan Cowley. Trop indisciplinés, les Brûleurs de Loups ont su tenir bon en infériorité numérique. C’est à cinq contre cinq que les Isérois ont finalement vu les Ducs égaliser à l’entame du dernier quart d’heure. Vincent Llorca et Philippe Halley ont trouvé Antonin Manavian, qui n’a laissé aucune chance à Jakub Stepanek. Markus Poukkula a pensé avoir fait le plus dur à huit minutes de la sirène.Sur des passes de Nicolas Deschamps et Jani Tuppurainen, il a envoyé Evan Cowley chercher le palet une deuxième fois dans cette rencontre. Un avantage que les Brûleurs de Loups ont su conserver… 43 petites secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Danick Bouchard pour remettre les deux équipes à égalité, sur des passes de Zachary Torquato et Toé Sarliève. Le score n’a alors pas bougé jusqu’au terme du temps réglementaire. Il en a été de même durant les dix minutes de prolongation à trois contre trois malgré plusieurs situations chaudes de part et d’autre. En conséquence, pour la deuxième fois de suite, c’est une séance de tirs au but qui a permis de départager les deux équipes. Alors que Philippe Halley a été le seul à tromper Jakub Stepanek pour les Ducs d’Angers, Nicolas Deschamps, Sacha Treille puis Dylan Fabre ont pris l’avantage su Evan Cowley pour Grenoble. Avec cette victoire (2-3 tab), les Brûleurs de Loups mènent désormais trois victoires à une dans la série et auront l’occasion de remporter leur huitième titre national ce mercredi sur leur glace.Angers -: 2-3 (tab) >>> Grenoble mène 3-1Grenoble - Angers