Ligue Magnus (Finale) : Le Match 1 pour Grenoble

Grenoble débute par un succès ! 😃👏

Grâce à un grand Jani Tuppurainen, auteur d'un triplé, les Rouge et Bleu remportent leur première victoire dans cette finale ! #SeuleLaVictoireCompte 🔴🔵 pic.twitter.com/4eMLxauPU5



— Brûleurs De Loups (@bruleursdeloups) April 5, 2022

Grenoble n’a pas cédé face aux retours d’Angers

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / FINALE

Match 1 - Mardi 5 avril 2022

Match 2 - Mercredi 6 avril 2022

Les Brûleurs de Loups ont bien lancé leur quête d’un huitième titre. Devant leur public, les Grenoblois ont fait respecter l’avantage du terrain à l’occasion du premier match de la finale de la Ligue Magnus les opposant à Angers. Sacha Treille n’a pas mis longtemps à enflammer le public du Polesud. Profitant d’une supériorité numérique, bien lancé par Joël Champagne et Aurélien Dair, l’international français est allé tromper Evan Cowley à la 7eme minute. Le break n’est toutefois venu qu’au tout début de la deuxième période, avec Jani Tuppurainen qui a bonifié une offrande de Nicolas Deschamps. Les Ducs se devaient alors de réagir, ce qui est intervenu quatre minutes plus tard. Avec Vincent Llorca et Zachary Torquato à la passe, Nicolas Ritz a remporté son duel face à Jakub Stepanek. Comme lors du deuxième tiers-temps, Jani Tuppurainen s’est montré expéditif dans la troisième afin de redonner deux longueurs d’avance aux Brûleurs de Loups.Lancé par Damien Fleury et Kanne Jalasvaara, l’attaquant finlandais a inscrit le quatrième but grenoblois. Ne voulant pas lâcher dans ce premier duel, les Ducs ont tout donné et Loïc Farnier a converti en but des passes de Téo Sarliève et Patrick Coulombe. A un peu moins de huit minutes du terme de la rencontre, Julien Munoz a permis à Grenoble de faire à nouveau le break, sur des passes d’Adel Koudri et Nicolas Deschamps. Dos au mur, les Angevins ont décidé de faire sortir leur gardien Evan Cowley pour jouer en supériorité numérique, ce qui ne s’est pas avéré payant. Ne revenant pas suffisamment vite dans sa cage, ce dernier a vu Jani Tuppurainen sceller le sort de cette rencontre avec son troisième but personnel. Les Brûleurs de Loups lancent cette finale sur les chapeaux de roues (5-2) et auront l’occasion de confirmer dès ce mercredi lors du Match 2, toujours sur leur glace.- Angers : 5-2 >>> Grenoble mène 1-0Grenoble - Angers