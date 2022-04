Ligue Magnus (Finale) : Angers s'impose à Grenoble et égalise dans la série

Halley donne la victoire à Angers

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / FINALE

Match 2 - Mercredi 6 avril 2022

Match 3 - Samedi 9 avril 2022

Le suspense reste entier dans la finale de la Ligue Magnus. Alors que Grenoble a pris l’avantage en profitant de l’avantage du terrain ce mardi lors du Match 1, Angers a répondu du tac-au-tac, toujours au Polesud, à l’occasion de la deuxième manche. Un Match 2 qui a démarré fort avec l’ouverture du score dès la 9eme minute. En solitaire, Maurin Bouvet s’est joué de la défense des Brûleurs de Loups et est allé tromper Jakub Stepanek pour donner l’avantage aux Ducs. Il n’a toutefois pas fallu attendre plus de cinq minutes pour voir les Grenoblois réagir et revenir à hauteur. Avec Flavian Dair et Adel Koudri à la manœuvre, Peter Valier a conclu victorieusement la séquence offensive iséroise, envoyant Evan Cowley chercher le palet dans ses filets pour la première… et dernière fois de la rencontre. Après une deuxième période vierge de but, le match s’est emballé à l’entame du dernier tiers-temps.Et c’est Philippe Halley qui a mis les Ducs en orbite lors de ce Match 2. Lancé par Tommy Giroux à la 43eme minute, le Québécois a pris le meilleur sur Jakub Stepanek avant de récidiver deux minutes et demie plus tard. Cette fois, Jerret Smith et Kévin Dusseau ont été à l’origine du break réalisé par Angers. Dans les deux dernières minutes, les Brûleurs de Loups ont tout tenté pour revenir dans le match, faisant sortir leur gardien pour jouer en supériorité numérique. Une tactique osée qui ne s’est pas avérée être payante. Angers s’impose sur la glace de Grenoble (1-3) pour revenir à hauteur dans la série et inverse la dynamique dans cette finale de la Ligue Magnus. En effet, sur les cinq matchs qu’il reste à disputer, trois le seront à l’IceParc, dont les deux prochains ce samedi puis ce dimanche. L’occasion pour les Ducs de faire la différence.Grenoble -: 1-3 >>> Egalité (1-1)Angers - Grenoble