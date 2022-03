Ligue Magnus : Faute de candidats à la montée, Briançon ne devrait pas être relégué

La Ligue Magnus devrait repartir avec les mêmes douze clubs la saison prochaine. Alors que Briançon, à l’issue des matchs comptant pour la poule de maintien, doit être relégué et remplacé dans l’élite par le champion de la Division 1, les Diables Rouges pourraient finalement conserver leur place en Ligue Magnus. En effet, dans un communiqué transmis au quotidien L’Equipe, la Fédération Française de hockey sur glace (FFHG) a confirmé que trois clubs candidats à une montée dans l’élite se sont finalement désistés. « Cette année - et c'est la première fois qu'on le met en oeuvre en raison du coronavirus -, il y a eu trois dossiers administratifs en novembre mais pour la partie financière, les trois clubs n'ont pas déposé leur dossier en nous indiquant qu'ils arrêtaient la procédure, et qu'ils n'étaient plus candidats à la montée, a déclaré Eric Ropert, directeur général de la FFHG. La fédération a acté qu'il n'y avait pas de candidat. » Sans que cela assure aux douze clubs de Ligue Magnus un billet pour la saison prochaine.

Une montée toujours possible en cas de repêchage

S’il est désormais acquis que « le champion de France, quel qu’il soit, ne montera pas automatiquement en Ligue Magnus », une porte reste ouverte aux meilleurs clubs de Division 1. « Si, suite au travail de la commission du contrôle de gestion, un club de Ligue Magnus était sanctionné par cette commission, il pourrait y avoir un repêchage », confirme Eric Ropert. Une montée qui ne sera pas conditionnée à un budget minimal à respecter. « C'est la commission de contrôle qui évalue si le club a un budget équilibré lui permettant de jouer en Ligue Magnus », a ajouté le directeur général de la FFHG. Briançon, malgré une saison sportivement compliquée avec dix victoires en 44 matchs de saison régulière puis quatre en six matchs dans la poule de maintien, se prépare à repartir dans l’élite. « Nous avons appris par la presse cette information et n'avons pas encore reçu de document officiel de la Fédération nous le confirmant, a déclaré Christophe Lapointe, entraîneur de Briançon, à la chaîne locale BCM Dici. Pour l'instant, on fait comme si on restait en Ligue Magnus la saison prochaine. » Les Diables Rouges vont devoir se montrer patient pour savoir s’ils repartent pour un tour.