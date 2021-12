Ligue Magnus : Facile vainqueur d'Anglet, Grenoble reprend le large au classement

VICTOIRE !!!

Grenoble s'impose 8-1 face à Anglet et conserve son fauteuil de leader ! Prochain RDV à domicile ... face aux Dragons de Rouen le 10 décembre ! 👏👏👏#BDLNATION 🔴🔵 pic.twitter.com/CduL0AlnX8



— Brûleurs De Loups (@bruleursdeloups) December 4, 2021

Grenoble n’a rien laissé à Anglet

Grenoble reprend ses aises en tête de la Ligue Magnus. Alors qu’Angers est revenu à seulement deux points ce vendredi au bénéfice de son large succès aux dépens de Chamonix, les Brûleurs de Loups se devaient de répondre. La réception d’Anglet a été l’occasion pour les Isérois de signer un festival offensif pendant 60 minutes. Les supporters grenoblois n’ont eu à attendre que 41 secondes pour voir leur équipe ouvrir le score par l’intermédiaire de Jere Rouhiainen. L’Hormadi, pas impressionné par cette réalisation précoce, a su répondre, Jules Gallet égalisant après un peu moins de neuf minutes de jeu. Toutefois, ce dernier a inscrit le seul et dernier but d’Anglet dans cette rencontre et a ensuite vu Léo Bertein aller chercher bien souvent le palet dans sa cage. 42 secondes après l’égalisation, Dylan Fabre a redonné l’avantage aux Brûleurs de Loups.Aurélien Dair en supériorité numérique puis Damien Fleury en l’espace de 39 secondes ont permis à Grenoble de terminer la première période avec un avantage de trois buts. En tout début de deuxième tiers-temps, Aurélien Dair y est allé de son doublé, profitant d’une nouvelle supériorité numérique avant que Sacha Treille ne se joignent à la fête. Les 20 dernières minutes ont été marquées par deux dernières réalisations pour les Brûleurs de Loups avec Dylan Fabre qui a signé son doublé à la 42eme minute avant que Sacha Treille ne conclue le match, deux derniers buts inscrits en supériorité numérique. Avec cette nette victoire (8-1), Grenoble repousse Angers à cinq points avec un match en moins. Anglet, après deux victoires de suite, retombe dans ses travers et pointe à la 9eme place.