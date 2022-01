Ligue Magnus : Et de sept pour Amiens !

|| AMIENS x BORDEAUX ||

Les Gothiques enchaînent une 7ème victoire consécutive ! Ils n'avaient pas réalisé cette série en championnat depuis la saison 2004-2005 !



Prochain rdv mardi pour la réception de Bordeaux



Amiens a fini en boulet de canon

Amiens ne perd par le rythme en Ligue Magnus ! Invaincus depuis le 11 janvier dernier et un revers concédés face à Angers, les Gothiques ont signé ce dimanche une septième victoire consécutive à l’occasion d’un déplacement sur la glace de Bordeaux. Profitant d’une supériorité numérique, Louis Vitou a ouvert le score pour les Boxers dès la 5eme minute sur des passes de Marc-André Levesque et Alexander Wideman. Un avantage au score qui n’a pas tenu plus de deux minutes, Romain Bault égalisant pour Amiens au terme d’une action en solo. L’entame de la deuxième période a été difficile pour Bordeaux, qui a perdu deux joueurs coup sur coup. Une double supériorité numérique que Stanislau Lapachuk a converti en but en huit secondes, sur des passes d’Alexandre Boivin et Joe West. Les Girondins ont mis sept minutes pour s’en remettre et revenir à hauteur par l’intermédiaire de Julien Guillaume, bien lancé par Aina Benjamin Rambelo et Esteban Ragot.C’est dans les 20 dernières minutes que les Gothiques ont définitivement mis la main sur le match. En l’espace d’un peu moins de trois minutes, les Amiénois sont allés tromper Clément Fouquerel à deux reprises. Spencer Naas a tout d’abord conclu une action initiée par Antonin Plagnat et Yohan Coulaud puis Alexandre Boivin a bonifié une passe de Jérémie Romand pour faire le break. Ce dernier y est allé de son but à moins de trois minutes du terme de la rencontre, bien décalé par Romain Bault et Joe West. A la toute dernière seconde, profitant d’une supériorité numérique, Elgin Pearce a donné plus d’éclat au succès des Gothiques, Skylar Pacheco et Spencer Naas étant à la passe. Avec cette nette victoire à l’extérieur (2-6), Amiens réduit son retard sur Cergy-Pontoise à trois points avec deux matchs en moins et distance Gap, qui pointe désormais à cinq longueurs. Bordeaux, qui voit sa série de deux défaites prendre fin, reste septième.