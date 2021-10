Ligue Magnus : Encore une victoire pour Grenoble, Rouen a su renverser Cergy-Pontoise

Grenoble conforte sa mainmise sur la Ligue Magnus. Pour la douzième fois en treize matchs, les Brûleurs de Loups se sont imposés et, cette fois, c’est Briançon qui a lourdement chuté. Sacha Treille a lancé l’équipe grenobloise dès la 10eme minute avant de voir Jere Rouhiainen et Maxime Corvez corser l’addition. Antoine Torres a sauvé l’honneur pour les Diables Rouges mais Julien Munoz, Dylan Fabre et Aurélien Dair ont donné plus d’ampleur au succès des Brûleurs de Loups (6-1). Ces derniers conservent neuf points d’avance sur Rouen mais les Dragons se sont fait peur à Cergy-Pontoise. Dans les dix premières minutes, Dennis Kearney et Aku Kestila ont donné deux buts d’avance aux Jokers mais ces derniers ont ensuite pris la marée. Rolands Vigners, Marc-André Dorion et Sacha Guimond dans la deuxième période puis David Gilbert, un doublé de Vincent Nesa et Loïc Lampérier ont inversé la tendance pour une large victoire de Rouen (2-7).

Angers suit le rythme, Gap double Cergy-Pontoise

Derrière le duo de tête, Angers se maintient à la troisième place. Battus par les Dragons en début de week-end, les Ducs ont fait mieux que réagir face à Anglet. Un doublé de Robin Gaborit a lancé les Angevis avant que Cédric di Dio Balsamo, Danick Bouchard et Tommy Giroux ne creusent l’écart. L’Hormadi a sauvé l’honneur par Thomas Decock puis Kevin Massy avant que Vincent Llorca ne vienne conclure la rencontre pour les Ducs, largement victorieux (6-2). Gap, de son côté, a profité de la défaite de Cergy-Pontoise pour reprendre la quatrième place. Les Rapaces ont largement pris le meilleur sur Chamonix. Pierre Robert a très vite donné le ton avant que Bostjan Golicic et Julien Correia, Fabien Colotti et Arturs Mickevics ne corsent l’addition. En fin de match, Samuel Salonen a réduit l’écart pour les Pionniers qui s’inclinent (5-1) et voient leur série de trois victoires prendre fin.

Nice l’emporte au forceps

En plus de reculer dans la hiérarchie, les Jokers voient également Amiens revenir à un point. Les Gothiques ont empoché face à Bordeaux une troisième victoire consécutive en championnat. Un match moins prolifique en buts avec Klemen Pretnar peu après la demi-heure de jeu puis Spencer Haas à l’approche des dix dernières minutes qui ont permis à Amiens de prendre le meilleur sur les Boxers (2-0), qui reculent d’un rang au bénéfice des Amienois. Toutefois, pour le suspense, il fallait aller à Nice. Face à la lanterne rouge Mulhouse, les Aigles ont dû recourir aux tirs au but pour s’imposer. Alors que Dante Salituro a mis deux fois les Scorpions devant au tableau d’affichage, Yevgeniy Nogachev a réduit l’écart avant qu’Ondrej Kopta marque deux fois en cinq minutes pour donner l’avantage aux Niçois. Mais Ivan Esipov a égalisé à cinq minutes du terme de la rencontre. La prolongation ne donnant rien, les Aigles sont su tromper Anthony Morrone trois fois pour l’emporter aux tirs au but (4-3 tab).



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Dimanche 31 octobre 2021

Grenoble - Briançon : 6-1

Cergy-Pontoise - Rouen : 2-7

Amiens - Bordeaux : 2-0

Angers - Anglet : 6-2

Nice - Mulhouse : 4-3 (tab)

Gap - Chamonix : 5-1