Ligue Magnus : Deuxième défaite de suite pour Grenoble

Grenoble vit un début de mauvaise passe en Ligue Magnus. Au lendemain de leur défaite au terme de la séance de tirs au but face à Amiens, les Brûleurs de Loups sont tombés sur la glace de Rouen. Une rencontre qui a démarré fort avec, sur une action individuelle, Andrew Johnston qui a ouvert le score pour les Dragons peu avant le quart d’heure de jeu. Toutefois, cet avantage n’a pas tenu plus de deux minutes, Markus Poukkula remettant les deux équipes à égalité sur une passe de Nicolas Deschamps. Le score n’a alors plus bougé pendant près de 30 minutes. En effet, alors que la deuxième période a été vierge de but, le match s’est animé à l’approche du dernier quart d’heure. Tout d’abord, Andrew Johnston y est allé de son doublé, sur une passe de Simon Johannes Suoranta, pour remettre Rouen devant au tableau d’affichage. Profitant d’une double supériorité numérique, les Brûleurs de Loups ont égalisé par l’intermédiaire de Stéphane Bisaillon.

Rouen se rapproche d’Angers

Passeurs sur ce but, Nicolas Deschamps et Kyle Shearer Hardy ont également permis à Damien Fleury d’aller donner l’avantage au score à Grenoble avec cinq minutes encore à jouer. Un avantage qui n’a toutefois pas tenu jusqu’à la sirène puisque, profitant à son tour d’une situation de supériorité numérique, Joris Bedin a offert aux Dragons l’égalisation sur des assistances de David Gilbert et Kelsey Tessier. La fin de match n’a pas permis aux deux équipes de faire la différence et, pour la troisième fois de suite, Grenoble a dû disputer une prolongation. Un temps supplémentaire qui n’aura duré qu’un peu plus de deux minutes. Parfaitement décalé par Dylan Yeo, Andrew Johnston est allé tromper Jakub Stepanek pour la troisième fois de la soirée. Rouen signe ainsi une quatrième victoire de suite (4-3 ap) et revient à un point d’Angers avec un match en moins. Grenoble, de son côté, concède sa septième défaite en 31 matchs mais reste largement en tête du classement de Ligue Magnus avec treize points d’avance sur les Angevins.