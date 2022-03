Ligue Magnus (Demi-finales) : Rouen égalise face à Angers

⚡️FIN DU MATCH⚡️

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / DEMI-FINALES

Match 4 - Dimanche 27 mars 2022

Les Dragons n’ont pas dit leur dernier mot. Alors qu’Angers a conforté son avantage du terrain dans la série avec sa victoire sur la glace de Rouen ce samedi, les Normands ont répondu en recollant à deux victoires partout. Une rencontre que les Dragons ont pris par le bon bout avec l’ouverture du score de Rolands Vigners au bout de 31 secondes, sur une action initiée par Loïc Lampérier et Dylan Yeo. Les deux formations ont alors multiplié les fautes et les situations d’infériorité numérique mais le score n’a pas bougé pendant plus de 50 minutes. C’est à un peu plus de cinq minutes de la fin de la rencontre que les Dragons ont fait le break. Lancé par Andrew Johnston et Quentin Tomasino, Simon Johannes Suoranta est allé tromper Evan Cowley. Le gardien des Ducs a déserté sa cage à l’entame des deux dernières minutes pour céder sa place à un joueur de champ supplémentaire mais sans que cette tactique ne fonctionne. Matija Pintaric a conservé sa cage inviolée. Rouen s’impose (2-0) et revient à hauteur dans la série avant un Match 5 programmé ce mardi sur la glace d’Angers.- Angers : 2-0 >>> Egalité dans la série (2-2)Cergy-Pontoise - Grenoble >>> Grenoble mène 2-1