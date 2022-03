Ligue Magnus (Demi-finales) : Angers vire en tête, Cergy-Pontoise n'a pas dit son dernier mot

Angers reprend l’avantage du terrain à Rouen. Après avoir égalisé à une victoire partout lors du Match 2, les Ducs sont allés chercher un succès précieux sur la glace des Dragons. Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir Danick Bouchard ouvrir le score pour Angers en profitant d’une supériorité numérique, avec la réaction rouennaise qui est intervenue tardivement. Là-aussi avec un joueur en plus sur la glace, les Dragons ont recollé en toute fin de deuxième période grâce à Andrew Johnston. Connor Hardowa a fait la différence à l’orée des dix dernières minutes alors que Rouen a tenté le tout pour le tout avec la sortir de Matija Pintaric pour les 90 dernières secondes. Un jeu de puissance qui n’a pas permis aux Dragons de recoller. Avec cette victoire (1-2), Angers passe devant dans la série avant le match 4 ce dimanche, toujours à Rouen.

Les Jokers ne sont pas encore coulés

Dans l’autre demi-finale, tout suspense n’a pas encore disparu. Alors que Grenoble a dominé les deux premiers duels sur sa glace, Cergy-Pontoise ne compte pas baisser les bras. Une rencontre qui a pourtant bien mal démarré avec Sacha Treille qui a ouvert le score pour les Brûleurs de Loups au bout de 57 secondes puis fait le break en début de deuxième période sur une double supériorité numérique. Poussés par leur public, les Jokers ont réagi peu après la demi-heure de jeu par Ryan Tait en supériorité numérique avant que Steven Owre n’égalise en début de troisième période, là aussi avec un joueur en plus. A un peu plus de quatre minutes de la fin du match, Dennis Kearney a donné l’avantage aux Franciliensn poussant le banc grenoblois à sortir Jakub Stepanek dans les deux dernières minutes pour pousser. Toutefois, Tuuka Rajamaki a scellé le sort du match à six secondes de la sirène. Une victoire (4-2) qui permet aux Jokers de rester en vie dans la série.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / DEMI-FINALES

Match 3 - Samedi 26 mars 2022

Rouen - Angers : 1-2 >>> Angers mène 2-1

Cergy-Pontoise - Grenoble : 4-2 >>> Grenoble mène 2-1