Ligue Magnus (Demi-finales) : Angers, sans pitié pour Rouen, rejoint Grenoble en finale

⏱️ | Fin de match

Dans un match maîtrisé de part en part, les @DucsdAngers l’emportent dans un Angers ICEPARC en folie et filent en finales de playoffs !



🟥✅✅🟥🟥✅✅



Angers 7️⃣ - 1️⃣ Rouen#GoDucsGo | #SLMHockey | #SportAngers | #LaDalleAngevine | #VibronsDeNouveau pic.twitter.com/mVZI05gyUA



— Les Ducs d'Angers (@DucsdAngers) April 3, 2022

Angers n’a quasiment rien laissé à Rouen

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / DEMI-FINALES

Match 7 - Dimanche 3 avril 2022

Grenoble connaît enfin son adversaire en finale de la Ligue Magnus. Tombeurs de Cergy-Pontoise en cinq manches dans l’autre demi-finale, les Brûleurs de Loups retrouveront Angers à partir du 5 avril prochain. Les Ducs, sur leur glace, ont mis fin aux espoirs de titre des Dragons de Rouen, champions de France en titre, à l’issue d’un Match 7 totalement à sens unique. Les Angevins ont mis la tête des Rouennais sous l’eau dès les cinq premières minutes. En l’espace de onze secondes, Zachary Torquato, sur une action initiée par Riley Guenther et Connor Hardowa, et Maurin Bouvet en solitaire sont allés tromper Matija Pintaric pour faire un break très précoce. Peu avant la demi-heure de jeu, Vincent Llorca a bonifié la passe de Robin Gaborit pour prolonger le cauchemar des Dragons… qui n’était pas encore terminé. A l’entame de la troisième et dernière période, en l’espace d’un peu moins de deux minutes, les Ducs ont ajouté deux nouvelles réalisations.Tout d’abord, profitant d’une supériorité numérique, Nicolas Ritz a corsé l’addition sur une action initiée par Zachary Torquato et Neil Manning. Dans la foulée, les deux mêmes passeurs ont trouvé Téo Sarliève pour le cinquième but angevin. A l’approche des dix dernières minutes de la rencontre, Joran Reynaud et Quentin Tomasino ont trouvé Dylan Yeo, qui a sauvé l’honneur pour les Dragons. Toutefois, Angers n’en avait pas encore fini avec eux. Tout d’abord, Riley Guenther et Patrick Coulombe ont lancé Cédric di Dio Balsamo avant que Tommy Giroux et encore Patrick Coulombe ne transmettent le palet à Philippe Halley n’envoie Valentin Duquenne le chercher dans ses filets. Avec cette très nette victoire (7-1), les Ducs d’Angers se qualifient pour leur cinquième finale, avec l’espoir de décrocher face à Grenoble leur premier titre national. Toutefois, les Brûleurs de Loups donneront tout pour reprendre le titre abandonné à Rouen la saison passée.- Rouen : 7-1 >>> Angers qualifié (4-3)