Ligue Magnus : Cinquième victoire de suite pour Amiens, Cergy-Pontoise, Bordeaux et Mulhouse se rassurent

Et de cinq pour Amiens ! Après avoir pris le meilleur sur Mulhouse, Gap, Briançon et Cergy-Pontoise, les Gothiques ont poursuivi leur série de victoires à l’occasion de la réception de Nice. Les Aigles ont frappé les premiers grâce à Ondrej Kopta peu avant le quart d’heure de jeu mais Alexandre Boivin a répondu un peu plus d’une minute plus tard. A l’approche de la demi-heure de jeu, Joe West a permis aux Amiénois de virer en tête mais c’est dans le dernier quart d’heure que la partie est devenue échevelée. Alors que Jakub Matai a remis les deux équipes à égalité, les Gothiques ont fini en trombe. Elgin Pearce, Klemen Pretnar et Romain Bault offrent la victoire à Amiens (5-2), qui remonte à la cinquième place. En effet, dans le même temps, Gap a pris l’eau sur la glace de Cergy-Pontoise, qui renoue avec la victoire. Une rencontre qui s’est décantée dans les 25 dernières minutes. C’est à ce moment que Dennis Kearney a ouvert le score pour les Jokers, imité à l’entame du dernier quart d’heure par Antti Kauppila pour faire le break. Dennis Kearney y est allé de son doublé pour offrir la victoire au club francilien (3-0), qui garde cinq points d’avance sur Amiens.

Bordeaux se relève, Mulhouse enfonce Anglet

Battus pour la deuxième fois de suite, les Rapaces conservent un matelas de onze points sur Bordeaux. Les Boxers, qui restaient sur deux revers de suite, ont relevé la tête à l’occasion de leur déplacement sur la glace de la lanterne rouge, Briançon. Mais les Girondins ont tout de même eu besoin d’une prolongation pour venir à bout des Diables Rouges. Kévin Spinozzi a ouvert le score pour les Boxers dès la 6eme minute mais Filip Vasko a égalisé à peine quinze secondes plus tard. A l’approche des dix dernières minutes, Nicolas Ruel a profité d’une supériorité numérique pour donner l’avantage à Briançon mais Marc-André Levesque a arraché la prolongation à 33 secondes de la sirène. Premier buteur, Kévin Spinozzi n’a eu besoin que de 29 secondes pour mettre un terme à la rencontre sur une victoire de Bordeaux (2-3 ap). Enfin, dans un choc de bas de tableau, Mulhouse a mis fin à sa série de défaites en infligeant un troisième revers de suite à Anglet. Le premier quart d’heure a été intense avec ls Scorpions qui ont fait le break par Shawn Morton Boutin et Matthew Pistilli avant qu’Anton Vasilev et Thomas Decock ne réduisent ces efforts à néant en moins de deux minutes. Peter Hrehorcak a permis à l’Hormadi de passer devant à l’entame des dix dernières minutes mais Phil Pietroniro puis Timothé Quattron en un peu plus d’une minute ont offert la victoire aux Scorpions (4-3).



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Mercredi 26 janvier 2022

Briançon - Bordeaux : 2-3 (ap)

Mulhouse - Anglet : 4-3

Amiens - Nice : 5-2

Cergy-Pontoise - Gap : 3-0