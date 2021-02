Ligue Magnus : Bordeaux surclasse Nice et enchaîne une quatrième victoire

Nice a tenu un tiers-temps...

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS

Vendredi 15 janvier 2021

Samedi 16 janvier 2021

Vendredi 22 janvier 2021

Samedi 6 février 2021

Bordeaux - Nice : 3-0

Mardi 9 mars 2021

dans un match en retard de la 18eme journée de Ligue Magnus., incapable samedi en Gironde de trouver la faille ne serait-ce qu'une fois. Il faut dire que les Aigles sont tombés lors de cette rencontre sur un Clément Fouquerel en état de grâce. Iface à des Niçois qui ont pourtant eu le mérite d'y croire jusqu'au bout et n'ont jamais cessé de tenter leur chance en dépit d'un scénario qui leur a été totalement défavorable.Après avoir eux aussi buté durant toute la première période sur le gardien adverse Rok Stojanovic, qui n'avait jamais porté aussi bien son prénom que dans ce premier tiers-temps (14 arrêts),Cinq minutes plus tard, Gabriel Desjardins a permis, lui, à Bordeaux de faire le break et de prendre une sérieuse option sur la victoire finale. Olivier Labelle, dans le dernier tiers-temps, a parachevé cette large victoire des Girondins, victorieux là de leur quatrième match de suite. Un nouveau succès qui permet aux Boxers, trosièmes, de revenir à trois longueurs de Nice, battu samedi pour la deuxième fois de suite et plus que jamais sous la menace de son poursuivant.- Chamonix : 9-3- Grenoble : 5-2- Angers : 4-120h30 : Gap - Besançon20h30 : Cergy-Pontoise - Anglet