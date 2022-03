Ligue Magnus : Anglet l'emporte face à Rouen pour sa dernière rencontre

Anglet a bien mieux fini

Les supporters d’Anglet terminent avec le sourire. A l’occasion de sa 44eme et dernière rencontre de saison régulière de Ligue Magnus, l’Hormadi n’a pas laissé passer sa chance face à Rouen. Une rencontre qui a eu lieu une première fois le 30 novembre dernier mais qui, à la suite d’un problème de sirène ayant provoqué une contestation sur la validité du but ayant offert l’égalisation à Rouen en toute fin de match, une conciliation devant le CNOSF avait permis d’aplanir les différents entre les deux clubs, qui avaient porté réclamation. Une procédure qui avait permis d’obtenir un compromis, le match ayant ainsi été rejoué dans son intégralité mais avec une distribution des points au classement similaire à celle d’une rencontre conclue sur une prolongation ou des tirs au but. Les Dragons ont très vite pris l’avantage au score grâce à Mark Flood, qui a profité d’une supériorité numérique.Ce n’est qu’après la demi-heure de jeu que l’Hormadi a trouvé des failles dans la défense de Dragons. Lionel Tarantino a égalisé à la 33eme minute. Moins de six minutes plus tard, profitant à son tour d’une supériorité numérique, le joueur d’Anglet est allé tromper Valentin Duquenne pour donner l’avantage aux Basques. Treize secondes après l’engagement en troisième période, Thomas Decock a donné un peu plus d’allure au succès d’Anglet dans cette dernière rencontre de la saison régulière (3-1). L’Hormadi termine la saison régulière à la 10eme place et va ainsi retrouver Nice, Mulhouse et Briançon au sein de la poule de maintien, avec dix matchs qui seront joués entre le 8 et le 23 mars prochains. Rouen, dont la troisième place est assurée, aura encore deux matchs à disputer avant d’aborder les play-offs.