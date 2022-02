Ligue Magnus : Angers s'installe à nouveau à la deuxième place, Gap renoue avec la victoire

Angers continue sur sa lancée. Alors que Rouen a repris la deuxième place ce samedi au bénéfice de sa victoire à Chamonix, les Ducs ont répondu lors de leur déplacement à Mulhouse. Philippe Halley a ouvert le score dès la 10eme minute avant de faire le break en début de deuxième période. Quinze minutes plus tard, Jonhathan Haimovici Desbiens a sauvé l’honneur des Scorpions mais les Angevins se sont montrés impitoyables dans les dix dernières minutes du match. Philippe Halley pour son triplé, Loïc Farnier sur un tir de pénalité et Maurin Bouvet ont corsé l’addition pour une nette victoire des Ducs (1-5). Ces derniers, malgré un match en plus, reprennent deux points d’avance sur Rouen et pointent à dix longueurs de Grenoble. Mulhouse, battu pour la troisième fois sur ses quatre derniers matchs, reste à la dixième place. Battus lors de leurs quatre dernières sorties en Ligue Magnus, mais également lors de la finale de la Coupe de France, les Gapençais devaient réagir pour retrouver la confiance en vue des play-offs.

Gap retrouve des couleurs

Les Rapaces ont atteint leur objectif à l’occasion de la réception de Bordeaux. Il a toutefois fallu attendre de passer la demi-heure de jeu pour voir Johan Lorraine débloquer le tableau d’affichage. Bostjan Golicic a fait le break à moins de deux minutes du terme de la rencontre pour sceller le sort du match (2-0). Alors que les Boxers chutent pour la quatrième fois de suite, Gap reste sixième. Cergy-Pontoise, de son côté, a chuté sur la glace de la lanterne rouge Briançon. Pourtant, les Jokers avaient démarré fort avec des buts de Dennis Kearney, Pierre-Charles Hordelalay, Antti Kauppila et Charles Levesque dans les 23 premières minutes. Petit-à-petit, les Diables Rouges ont fait leur retard par Kevin Igier, Rudolf Huna sur un tir de pénalité, Filip Vasko et Robin Colomban. La prolongation n’a pas permis de faire la différence et c’est Patrick Munson qui a offert la victoire à Briançon en étant le seul à convertir son tir au but (5-4). Les Diables Rouges reviennent à cinq points d’Anglet quand Cergy-Pontoise voit le podium s’éloigner.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Dimanche 6 février 2022

Briançon - Cergy-Pontoise : 5-4 (tab)

Gap - Bordeaux : 2-0

Mulhouse - Angers : 1-5