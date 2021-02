Ligue Magnus : Angers nouveau dauphin, Nice encore battu

Match de dingue à Mulhouse !

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / MATCHS EN RETARD

Vendredi 12 février 2021

Tandis que les Angevins, grâce à des buts de Kévin Dusseau et Tommy Giroux, ont poursuivi leur superbe série,Nice avait pourtant ouvert le score, par Knotek, face au dernier du championnat, mais cela n'a pas refroidi les Diables Rouges, qui ont inversé la tendance sur des buts de Sodja, Berthon et Nattinen tandis que le gardien briançonnais Patrick Munson, auteur de 36 arrêts dans cette partie, sortait le grand jeu sur les tentatives niçoises.Les quatrièmes du classement menaient alors 2-1 seulement.Entre Mulhouse et Cergy-Pontoise, en revanche, les buts ne se sont pas fait désirer.qui a vu les deux équipes se rendre coup pour coup avant que le dernier mot ne revienne aux visiteurs. Grâce à des buts d'entrée de Loizeau et Campbell, les Scorpions ont tout d'abord mené 2-0, avant de se faire renverser après des réalisations de Kestila, Lorcher et Kalter, puis de recoller eux mêmes à leur tour, grâce à Lessard. Lors d'une deuxième période tout aussi folle (aucun but n'a été marqué dans la dernière), les visiteurs ont alors repris les devants, par Schmitt, mais pas pour longtemps, Robichaud répondant trois minutes plus tard.Quel match !6eme journée- Gap : 4-113eme journéeNice -: 1-319eme journée- Anglet : 5-222eme journéeMulhouse -: 4-6Amiens -: 0-2