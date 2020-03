Liechtenstein : Weirather stoppe sa carrière

Deux JO manqués sur blessure

C’est l’une des grandes skieuses des années 2010 qui a décidé de prendre sa retraite. Alors qu’elle fêtera ses 31 ans en mai prochain, Tina Weirather a décidé d'arrêter sa carrière, près de quinze ans après sa première apparition en Coupe du Monde. « Tout a une fin, et aujourd’hui, je suis officiellement retraitée. C’était l’aventure d’une vie. Tout ce que je suis aujourd’hui, je le dois au ski. Je peux dire sans regret que j’ai tout donné », écrit-elle notamment sur sa page Instagram. Fille d’une quadruple médaillée olympique de slalom et de géant et d’un champion du monde de descente,Huit autres ont suivi, son dernier succès remontant à mars 2018.Elle a remporté les petits globes de cristal du Super-G en 2017 et 2018, mais aussi la médaille de bronze sur le Super-G aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, et la médaille d’argent sur le Super-G aux championnats du monde de Saint-Moritz en 2017. Victime de quatre ruptures du ligament croisé durant sa jeune carrière, dont une qui lui a fait manquer les JO de 2010, Weirather a également dû déclarer forfait pour les JO 2014 suite à une blessure au tibia. Privée d’une vraie dernière course car la saison de ski féminin s’est terminée brutalement en raison de la pandémie de coronavirus,Son meilleur résultat de la saison aura été sa 5eme place au Super-G de Bansko. Tina Weirather se dit « épuisée » et préfère s’arrêter là. Elle restera (avec sa mère) l’une des plus grandes sportives de l’histoire de son pays.