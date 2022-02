JEUX D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)



Samedi 5 février

Relais mixte

1- Norvège en 1h06’45″6 (3 tours de pénalité + 13 pioches)

2- France à 0″9 (3+11)

3- Russie à 1″5 (1+13)

4- Suède à 41″ (0+13)

5- Allemagne à 1’05″5 (2+18)

...



Lundi 7 février

Individuel 15km femmes

1- Denise Herrmann (ALL) en 44'12”7 (1 faute au tir)

2- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 9”4 (1)

3- Marta Olsbu Roeiseland (NOR) à 15”3 (2)

4- Vanessa Voigt (ALL) à 16”6 (1)

5- Dzinara Alimbekava (BIE) à 31”7 (1)

...



Mardi 8 février

Individuel 20km hommes

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) en 48'47”4(2 fautes au tir)

2- Anton Smolski (BIE) à 14”8 (0)

3- Johannes Boe (NOR) à 31”1 (2)

4- Maxim Tsvetkov (RUS) à 34”9 (1)

5- Scott Gow (CAN) à 1'05”6 (1)

...



Vendredi 11 février

Sprint 7,5km femmes

1- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) en 20'44”3 (0 faute au tir)

2- Elvira Oeberg (SUE) à 30”9 (0)

3- Dorothea Wierer (ITA) à 37”2 (0)

4- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 47”3 (0)

5- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) à 1'00”2 (0)

...

9- Anaïs Bescond (FRA) à 1'08”8 (1)

...



Samedi 12 février

Sprint 10km hommes

1- Johannes Thingnes Boe (NOR) en 24'00”4 (1 faute au tir)

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 25”5 (1)

3- Tarjei Boe (NOR) à 38”9 (1)

4- Maxim Tsvetkov (RUS) à 40”6 (0)

5- Sebastian Samuelsson (SUE) à 52”0 (1)

...



Dimanche 13 février

Poursuite 10km femmes

1- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) en 34'46”9 (1 faute au tir)

2- Elvira Oeberg (SUE) à 1'36”5 (3)

3- Tiril Eckhoff (NOR) à 1'48”7 (3)

4- Hanna Sola (BIE) à 1'58”9 (3)

5- Linn Persson (SUE) à 2'07”2 (2)

...

8- Julia Simon (FRA) à 2'18”3 (2)

...



Poursuite 12,5km hommes

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) en 36'25”4 (0 faute au tir)

2- Tarjei Boe (NOR) à 28”6 (1)

3- Eduard Latypov (RUS) à 35”3 (1)

4- Lukas Hofer (ITA) à 51”1 (0)

5- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 2'13”7 (7)

...



Mardi 15 février

Relais 4×7,5km hommes

1- Norvège (Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Vetle Sjaastad Christiansen) en 1h19'50”2 (1 tour de pénalité + 7 pioches)

2- France (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) à 27”4 (0+9)

3- Russie à 45”3 (2 tours de pénalité + 6 pioches)

4- Allemagne à 1’04”3 (1+9)

5- Suède à 1'49”4 (1+13)

...



Mercredi 16 février

Relais 4x6km femmes

1- Suède en 1h11'03"9 (0 tour de pénalité + 6 pioches)

2- Russie à 12" (1+7)

3- Allemagne à 37"4 (0+6)

4- Norvège à 50"7 (2+8)

5- Italie à 1'33"1 (0+5)

6- France à 2'13 (2+10)

7- Ukraine à 3'00"2 (1+6)

8- République tchèque à 3'02"1 (1+8)

9- Autriche à 4'03"7 (3+7)

10- Canada à 4'30"4 (0+8)

...



Vendredi 18 février

Mass start 12,5km femmes

1- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) en 40'18”0 (4 fautes au tir)

2- Tiril Eckhoff (NOR) à 15”3 (4)

3- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 34”9 (4)

4- Marketa Davidova (RTC) à 53”4 (4)

5- Kristina Reztsova (RUS) à 1'11”0 (6)

6- Julia Simon (FRA) à 1'22”6 (6)

...

19- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 3'11”7 (5)

...

29- Anaïs Bescond (FRA) à 5'44"3 (10)

...



Mass start 15km hommes

1- Johannes Thingnes Boe (NOR) en 38’14’’4 (4 fautes au tir)

2- Martin Ponsiluoma (SUE) à 40’’3 (2)

3- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) à 1’12’’5 (3)

4- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1’25’’6 (5)

5- Dominik Windisch (ITA) à 1’38’’4 (3)

...

16- Simon Desthieux (FRA) à 2’57’’0 (5)

…

22- Emilien Jacquelin (FRA) à 3’54’’3 (5)

…

26- Fabien Claude (FRA) à 4’35’’4 (5)

…