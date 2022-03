La FIS suspend les athlètes russes et biélorusses

FIS Council decision 1st March 2022:

Russian and Belarusian Athletes are not to take part in FIS Competitions.



Une aide à la fédération et aux sportifs ukrainiens

C'était dans l'air, c'est désormais acté.. Quatre jours après avoir décidé d'annuler toutes les compétitions devant se tenir sur le territoire russe, la FIS a frappé plus fort. Suite à une réunion organisée en urgence, les dirigeants ont discuté des recommandations du Comité International Olympique invitant les fédérations et les organisateurs d'évènements sportifs à interdire l'accès aux compétitions aux athlètes russes et biélorusses, dans le but de garantir la sécurité des évènements et des sportifs.La FIS a donc suivi cette consigne à la lettre. Non sans amertume toutefois. Dans son communiqué de presse, l'instance basée en Suisse a déclaré "." Celles-ci stipulent entre autres une neutralité politique, une des volontés prioritaires de la FIS. En outre, la FIS a demandé aux fédérations nationales de venir en aide aux sportifs impliqués et amenés à rebrousser chemin pour rentrer dans leur pays avant de s'exprimer au sujet du conflit armé en Ukraine."Le Conseil a exprimé son profond et sincère souhait que le conflit en Ukraine prenne fin rapidement et que le sport international entame son processus de guérison afin que tous les athlètes et toutes les nations se rencontrent à nouveau." Un souhait accompagné detant que leur sécurité ne sera pas assurée dans leur pays.