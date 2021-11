Karaté - Championnats du monde : Steven Da Costa en finale

Steven Da Costa au rendez-vous ! Un peu plus de trois mois après son sacre olympique à Tokyo et toutes les sollicitations qui ont suivi, le karatéka français disputera samedi la finale des championnats du monde dans la catégorie des -67kg ! Le Lorrain de 24 ans faisait son entrée ce mercredi dans la compétition, à Dubaï, et même si sa préparation a été tronquée, il a remporté ses quatre combats du jour : au premier tour contre le karatéka de Curaçao Jordy Timmermans (4-0), au deuxième contre le Kosovar Ylli Cenaj (2-0), en huitièmes de finale contre le Bulgare Vasil Rivov (3-0), en quarts contre le Grec champion d’Europe Dionysios Xenos, et en demies contre le Japonais Soichiro Nakano, qui l’a pourtant dominé pendant une grande partie du combat. Le Français défiera en finale le Macédonien Emil Pavlov, champion d’Europe 2015 et 2018 des -60kg, pour tenter de remporter son deuxième titre mondial après celui conquis à Madrid en 2018.

Da Costa : "L’objectif de ma vie a eu lieu cet été"

Pourtant, avant de se rendre à Dubaï, Steven Da Costa ne nourrissait pas de grandes ambitions, comme il le confiait dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi. « Les Mondiaux sont organisés tous les deux ans et nous ne sommes plus sport olympique, je ne pouvais pas trop me permettre de rater cet événement en fait. Ça serait grand de terminer l’année par un titre mondial. Bon, je me dis quand même que j’ai déjà tout pris, tout ce dont je rêvais, je l’ai accompli, le reste, c’est du plus. L’objectif de ma vie a eu lieu cet été. Mais on n’est jamais vraiment rassasié de médaillées. Le but est de ramener le plus de titres possibles ». Et pourquoi pas dès samedi ?