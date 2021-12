JO de Pékin - Patinage artistique : Quatre patineurs pour représenter la France

Pas de femme ni de couple pour représenter la France

On connait les quatre patineurs artistiques qui représenteront la France lors des JO de Pékin ! Il s’agit d’Adam Siao Him Fa, Kévin Aymoz et Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron, comme l’a dévoilé la Fédération française des sports de glace dans un communiqué lundi. Une sélection qui doit encore être validée par le CNOSF, comme pour tous les sports olympiques. Bien sûr, les meilleures chances de médailles françaises reposeront sur les épaules de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, en danse sur glace. Les patineurs âgés respectivement de 26 et 27 ans avaient décroché la médaille d’argent lors des JO de Pyeongchang en 2018 derrière les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir.Mais ils comptent bien faire leur grand retour au plus haut niveau à Pékin, d’autant que leurs rivaux canadiens ont pris leur retraite. Mais attention aux Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, sacrés champions du monde 2021 en leur absence.Du côté de la compétition masculine, ce sont donc Adam Siao Him Fa, Kévin Aymoz qui défendront les couleurs de la France. Aymoz (24 ans) a remporté son cinquième titre de champion de France le week-end dernier et disputera ses premiers JO. Il avait terminé neuvième des Mondiaux 2021 et peut donc rêver d’un Top 10 olympique, mais cela s’annonce plus compliqué pour une médaille.Le patinage français est actuellement dans une période creuse, les danseurs Papadakis et Cizeron étant l’arbre qui cache la forêt depuis plusieurs années, et la France n’aura aucun représentant dans la catégorie féminine ni dans la catégorie couples.