Individuel d’Antholz-Anterselva (H) : La victoire pour Babikov, le petit Globe de Cristal pour T.Boe, trois Bleus dans le Top 10

Plus que jamais, il fallait être précis au tir pour l’emporter ce jeudi à Antholz-Anterselva ! A l’occasion du deuxième et dernier individuel au calendrier de la Coupe du Monde cette saison, Anton Babikov a parfaitement tiré parti de son 20/20 face aux cibles. Un petit peu plus de cinq ans après sa première victoire, lors de la poursuite d’Östersund en décembre 2016, le Russe a enfin su récidiver et a été aidé en cela par le fait qu’il a été le seul des 101 biathlètes au départ à blanchir l’intégralité des cibles sur une course durant laquelle chaque faute coûte cher. Alors que le vent sur le stand de tir a piégé absolument tout le monde, Anton Babikov n’a jamais tremblé et a fait tomber les 20 cibles qui se sont présentées face à lui. Il fallait surtout bien ça pour résister à Tarjei Boe. Le Norvégien, de retour après l’impasse faite lors de l’étape de Ruhpolding, échoue à un peu moins de dix secondes d’Anton Babikov alors qu’il a manqué deux cibles et, donc, écopé de deux minutes de pénalité. Un individuel d’Antholz-Anterselva qui a été un duel entre la Norvège et la Russie puisque Said Karimulla Khalili, un des deux seuls partants ayant réalisé un 19/20 avec l’Autrichien David Komatz (21eme), termine troisième à un peu moins de 49 secondes de son compatriote.

Desthieux laisse échapper le petit Globe de Cristal

Alors qu’il n’y aura pas d’autre individuel cette saison, mis à part la course olympique le 8 février prochain, l’enjeu à Antholz-Anterselva était le petit Globe de Cristal de la spécialité. Victorieux en novembre dernier à Östersund, Sturla Holm Laegreid partait avec un petit avantage et le dossard rouge de leader. Toutefois, le Norvégien n’a pas pu tenir tête à son compatriote Tarjei Boe. En effet, alors que ce dernier a pris une nouvelle fois la deuxième place sur ce format de course, la révélation de la saison passée n’a pu faire mieux que cinquième, handicapé par un stand de tir compliqué pour absolument tout le monde ce jeudi. Troisième à Östersund, Simon Desthieux avait également une carte à jouer mais, s’il termine meilleur Français sur la neige italienne, il n’a pris que la sixième place. Le petit Globe de Cristal de l’individuel revient donc à Tarjei Boe pour huit points face à Sturla Holm Laegreid quand Simon Desthieux termine la saison troisième, avec seulement trois points d’avance sur Johannes Thingnes Boe. Ce dernier, absent à Ruhpolding pour passer du temps avec sa famille, a repris la compétition avec une quatrième place. S’ils ont manqué le podium, les Bleus ont réalisé un beau résultat d’ensemble avec Fabien Claude qui termine huitième alors qu’Emilien Jacquelin complète le Top 10.

Fillon Maillet reste largement leader au général

Impérial à Ruhpolding avec un deuxième double sprint-poursuite en carrière le week-end dernier, Quentin Fillon Maillet a été moins en vue ce jeudi à Antholz-Anterselva. Handicapé d’entrée par une cible manquée sur le premier tir couché, le Jurassien a confirmé ses difficultés dans l’exercice. En effet, sur le deuxième passage couché, Quentin Fillon Maillet a manqué pas moins de trois cibles, écopant par la même occasion de trois minutes supplémentaires de pénalité. Avec un total de cinq fautes, le Tricolore termine à la 20eme place et à plus de trois minutes et demie d’Anton Babikov. Un résultat qui est relativement sans conséquences vis-à-vis du classement général de la Coupe du Monde. En effet, Quentin Fillon Maillet conserve 101 points d’avance sur… Emilien Jacquelin. Ce dernier profite de l’impasse effectuée par les Suédois, qui préparent les Jeux de Pékin, pour passer devant Sebastian Samuelsson au classement général de la Coupe du Monde. Antonin Guigonnat, quant à lui, termine 28eme à un peu plus de quatre minutes quand Eric Perrot est finalement classé 53eme à près de sept minutes d’Anton Babikov. Dernière répétition générale avant les JO, l’étape d’Antholz-Anterselva va se poursuivre avec une Mass Start ce samedi puis un relais ce dimanche. Deux épreuves qui devraient permettre aux Tricolores de faire le plein de confiance.



BIATHLON - COUPE DU MONDE (H) / INDIVIDUEL D’ANTHOLZ-ANTERSELVA

Classement final - Jeudi 20 janvier 2022

1- Anton Babikov (RUS) en 49’46’’8 (0 fautes au tir)

2- Tarjei Boe (NOR) à 9’’7 (2)

3- Said Karimulla Khalili (RUS) à 48’’5 (1)

4- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 50’’5 (3)

5- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 1’32’’9 (3)

6- Simon Desthieux (FRA) à 2’08’’2 (3)

7- Alexandr Loginov (RUS) à 2’16’’3 (3)

8- Fabien Claude (FRA) à 2’22’’4 (3)

9- Paul Schommer (USA) à 2’26’’5 (2)

10- Emilien Jacquelin (FRA) à 2’27’’9 (2)

…

20- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 3’31’’5 (5)

…

29- Antonin Guigonnat (FRA) à 4’14’’7 (4)

…

60- Eric Perrot (FRA) à 6’53’’0 (3)

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) 602 points

2- Emilien Jacquelin (FRA) 501

3- Sebastian Samuelsson (SUE) 484

4- Tarjei Boe (NOR) 458

5- Alexandr Loginov (RUS) 413

…



Classement final de la Coupe du Monde de l’individuel

1- Tarjei Boe (NOR) 108 points

2- Sturla Holm Laegreid (NOR) 100

3- Simon Desthieux (FRA) 86

4- Johannes Thingnes Boe (NOR) 83

5- Fabien Claude (FRA) 64

…