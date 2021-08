Hockey sur glace - TQO : Les Bleus rêvent de Pékin 2022

Une génération en quête de son rêve olympique



La sélection française pour le TQO :

HOCKEY SUR GLACE / TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE

Groupe E

Salt Lake City est désormais un lointain souvenir.Alors que Pékin 2022 approche à grands pas (4-20 février), les joueurs de Philippe Bozon disposent d'une dernière chance de valider leur ticket pour l'événement tant attendu. Pour cela, les Bleus devront remporter cette semaine le Tournoi de qualification olympique (TQO) de Riga en Lettonie, qui se dispute du 26 au 29 août. Au programme, pour les coéquipiers du capitaine Damien Fleury, la Hongrie ce jeudi, puis l'Italie vendredi, avant peut-être la finale du groupe E dimanche contre les locaux. Favoris sur leurs terres, ces derniers devront cependant composer sans Bob Hartley, leur sélectionneur, qui n'a pas été libéré par l'Avangard Omsk, son club en Russie.En revanche, les Bleus devront faire sans le défenseur Yohann Auvitu, forfait de dernière minute.« Aujourd'hui, on se rend compte que pour toute une génération, c'est la dernière opportunité de se qualifier. (...) Ça va être d'une très haute intensité, de toute façon j'ai jamais joué de TQO où cela allait à deux à l'heure.L'équipe de France a toujours fait des performances quand elle s'est appuyée sur son groupe. Alors oui, il va y avoir du monde dans la patinoire et ça va être très compliqué au niveau des équipes mais, je vais être honnête avec vous, je m'en fiche des autres équipes. Pour moi la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est le premier match contre la Hongrie », a pour sa part expliqué Bellemare, dans un entretien accordé à L'Equipe.Pour rappel, lors des matchs de préparation, les Bleus ont dominé la Corée du Sud (4-2) et ont été battus par le Danemark (2-8).Buysse (Amiens), Hardy (Anglet), Ylönen (Cergy-Pontoise), Bault (Amiens), Chakiachvili (Rouen), Crinon (Dukla Michalovce, SLQ), Gallet (KalPa, FIN), Hecquefeuille (Mulhouse), Manavian (sans club), Thiry (Berne, SUI), Llorca (Angers), Bellemare (Tampa Bay Lightning, USA), Berthon (Genève, SUI), Bertrand (Tappara Tampere, FIN), Bozon (Lausanne, SUI), Claireaux (Mlada Boleslav, CZE), Da Costa (Yekaterinburg, RUS), Douay (Lausanne, SUI), Fleury (Grenoble), Perret (Mountfield HK, RTC), Rech (Wolfsburg, ALL), Ritz (Angers), Roussel (Arizona Coyotes, USA), Texier (Colombus Blue Jackets, USA) et Treille (Grenoble)Du 26 au 29 août, à Riga (Lettonie)Hongrie 0Italie 0Lettonie 0- HongrieItalie - Lettonie- ItalieLettonie - HongrieHongrie - ItalieLettonie -