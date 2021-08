Hockey sur glace - TQO : La France se fait peur mais domine la Hongrie

TEXIER SUPERSTAR ⭐️🇫🇷

Avertissement sans frais pour les Bleus

HOCKEY SUR GLACE / TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE

Groupe E

Débuts réussis pour les Bleus.Pour autant, l'équipe de Philippe Bozon n'a pas eu la vie simple à Riga (Lettonie), leurs adversaires démarrant tambour battant. Ainsi, durant le premier tiers-temps, Janos Hari (13eme) et Kristof Papp (15eme) ont permis aux joueurs de Sean Simpson de faire la course en tête au tableau d'affichage et de faire douter les Bleus.Après avoir réduit l'écart (24eme), le joueur des Columbus Blue Jackets a donné l'avantage à son équipe (35eme), alors qu'un tir d'Antonin Manavian dévié par les patins d'Antoine Roussel avait entre temps permis d'égaliser (28eme).D'autant plus, que derrière, Sacha Treille (46eme) faisait le break pour les Bleus. Malheureusement, cet avantage fut de courte durée car Istvan Bartalis a inscrit le troisième but des siens seulement quelques secondes après (46eme). Finalement, dans les dernières minutes, servi par le double buteur tricolore, Damien Fleury a redonné deux longueurs d'avance à la France (57eme). Dans les derniers instants, alors que la Hongrie jouait sans gardien pour tenter de revenir, Texier, logiquement élu meilleur joueur du match, n'était pas loin d'enfoncer définitivement le clou.Prochain rendez-vous pour eux, ce vendredi contre l'Italie.Du 26 au 29 août, à Riga (Lettonie)Italie 0Lettonie 0Hongrie 0- Hongrie : 5-3Italie - Lettonie- ItalieLettonie - HongrieHongrie - ItalieLettonie ->>> Le premier du groupe est qualifié pour les JO 2022