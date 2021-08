Hockey sur glace - TQO : La France domine l'Italie et jouera sa qualification dimanche contre la Lettonie

Et maintenant, une « finale » contre la Lettonie



🇫🇷 2-0 🇮🇹

C’est terminé à l’Arena Riga !



L’équipe de France s’impose 2 à 0 face à l’Italie grâce à un doublé de @treille777 Treille et un blanchissage de @HCBuysse35 👏👏



Les Bleus ont 6️⃣ points 🔥#FRAITA #ObjectifJO #MissionBleue pic.twitter.com/TiXp8Pt4ni



— Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) August 27, 2021

Après deux entrées digestes, place au plat de résistance ! En effet,et peut encore rêver de Jeux Olympiques 2022 à Pékin. Pour cela, les joueurs de Philippe Bozon devront remporter la « finale » du groupe E contre la Lettonie, ce dimanche (à 16h00). Sur la glace de l'Arena Riga, si les Bleus avaient joué à se faire peur jeudi contre la Hongrie (5-3), ils ont été bien plus solides contre les Azzurri, balayés par les locaux la veille (0-6). Après un premier tiers-temps où les deux formations n'ont pas réussi à faire la différence,Par deux fois, l'attaquant de Grenoble a dévié des tirs d'Hugo Gallet et d'Alexandre Texier pour tromper Andreas Bernard, le dernier rempart italien.Deux buts qui ont donné un bel avantage à la France pour aborder plus sereinement le troisième et dernier tiers-temps, malgré une petite frayeur quand Treille et Stéphane Da Costa ont laissé leurs coéquipiers en double infériorité numérique.Alors que Florian Hardy avait été précieux jeudi contre la Hongrie, le gardien d'Amiens n'a pas été en reste lors de ce deuxième match du TQO. En effet, sur un tir d'Alex Petan à moins de deux minutes du terme, Buysse a sorti le grand jeu pour préserver les deux buts d'avance des siens. Au final, l'équipe de Bozon a donc fait le travail contre les deux équipes les plus faibles sur le papier du groupe etL'exploit et le rêve olympique sont en tout cas à la portée des Bleus.Du 26 au 29 août, à Riga (Lettonie)Lettonie 3Hongrie 0Italie 0- Hongrie : 5-3Italie -: 0-6- Italie : 2-0Lettonie - HongrieHongrie - ItalieLettonie ->>> Le premier du groupe est qualifié pour les JO 2022