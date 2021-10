Hockey sur glace - TQO (F) : Les 23 Bleues sont connnues

Si l'on sait déjà malheureusement que l'équipe de France masculine de hockey sur glace ne participera pas aux Jeux Olympique de Pékin en février prochain, après sa défaite lors du TQO de Riga à la fin du mois d'août, tout reste possible en revanche pour l'équipe de France féminine ! Les Bleues ont toujours une chance d'aller disputer leurs tout premiers JO (le hockey féminin n'est au programme olympique que depuis 1998), à condition de remporter leur TQO. Le Tournoi de qualification olympique se déroulera du 11 au 14 novembre à Lulea en Suède, et les Bleues seront opposées à la Corée du Sud le 11, à la Slovaquie le 13 et à la Suède le 14.

La Suède favorite à domicile

Aucune de ces équipes n'était présente lors du dernier Mondial. En revanche, elles auraient dû disputer le Mondial IA et IB (la deuxième division mondiale) en avril dernier...s'il n'avait pas été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. La compétition semble donc assez ouverte, mais la Suède, qui a disputé les derniers JO à Pyeongchang (comme la Corée, pays-hôte) et qui évoluera à domicile, partira favorite. Pour ce TQO, le sélectionneur a retenu 23 joueuses, dont six évoluent en France. Marion Allemoz sera la capitaine des Bleues. Lore Baudrit et Morgane Rihet seront assistantes. Avant le TQO, les Bleues disputeront un match amical, contre la Suède, le 7 novembre, ce qui permettra de tirer quelques enseignements à une semaine de la compétition.



Gardiennes : Caroline BALDIN (Zurich, SUI), Caroline LAMBERT (EC Wil, SUI), Margaux MAMERI (Evry/Viry)

Défenseures : Gwendoline GENDARME (Neuchâtel, SUI), Athéna LOCATELLI (IFK Helsinki, FIN), Lucie QUARTO (Carlton University, CAN), Léa VILLIOT (Lyon-Roanne)

Attaquantes : Marion ALLEMOZ (MODO, SUE), Chloé AURARD (Northeastern University, USA), Jade BARBIRATI (Chambéry), Lore Baudrit (MODO, SUE), Anouck BOUCHE (Colmar), Estelle DUVIN (TPS Turku, FIN), Lara ESCUDERO (KMH Budapest, HON), Raphaëlle GRENIER (Lyon), Betty JOUANNY (Bomo Thun, SUI), Julia MESPLEDE (Vermont Academy, USA), Emmanuelle PASSARD (IFK Helsinki, FIN), Morgane RIHET (Cergy-Pontoise), Clara ROZIER (IFK Helsinki, FIN)