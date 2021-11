Hockey sur glace - Tournoi des 4 Nations : La France battue après prolongation

Alors que les hockeyeuses françaises disputent le Tournoi de qualification olympique en cette fin de semaine en Suède, les hockeyeurs masculins, d'ores et déjà éliminés de la course olympique, jouent le Tournoi des 4 Nations à Jesenice en Slovénie, et après avoir battu le pays-hôte 3-2 jeudi, les hommes de Philippe Bozon se sont inclinés 3-2 après prolongation contre l'Autriche ce vendredi. Après un premier tiers sans le moindre but, les Autrichiens ont ouvert le score à la 22eme grâce à Marco Kasper, mais les Bleus ont très bien réagi, en marquant deux buts en quatre minutes, par Bastien Maia (24 ans, IPK en Finlande) en supériorité numérique (24eme) puis par Fabien Colotti (25 ans, Gap) à la 28eme. Mais les Français ne sont pas parvenus à tenir leur avantage, et à la 45eme minute, Paul Huber a égalisé, avant que Dario Winckler ne donne la victoire aux Autrichiens après seulement 93 secondes de prolongation.

Un gros test face à la Biélorussie

Il restera un dernier match à disputer samedi, contre la Biélorussie, a priori l'équipe la plus forte du tournoi (elle a disputé le championnat du monde en mai dernier, où elle a fini avant-dernière), pour espérer finir sur une bonne note. Rappelons que les Bleus ne joueront ni JO ni Mondial en 2022, mais seulement le Mondial B, où ils seront opposés à l’Autriche, à la Corée du Sud, à la Hongrie, à la Roumanie et à la Slovénie. Un Mondial B qui avait été annulé en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.



HOCKEY SUR GLACE / TOURNOI DES 4 NATIONS

Du 11 au 13 novembre 2021 à Jesenice (Slovénie)



1ere journée - Jeudi 11 novembre 2021

Biélorussie - Autriche : 3-1 (ap)

Slovénie - France : 2-3



2eme journée - Vendredi 12 novembre 2021

France - Autriche : 2-3 (ap)

19h00 : Slovénie - Biélorussie



3eme journée - Samedi 13 novembre 2021

15h30 : Autriche - Slovénie

19h00 : France - Biélorussie