Hockey sur glace - Tournoi des 4 Nations : La France s'incline à nouveau

HOCKEY SUR GLACE / TOURNOI DES 4 NATIONS

1ere journée - Jeudi 11 novembre 2021

France

2eme journée - Vendredi 12 novembre 2021

France

3eme journée - Samedi 13 novembre 2021

France

Au lendemain d'une défaite frustrante en prolongation contre l'Autriche dans le Tournoi des 4 Nations, après avoir pourtant mené au score (3-2), l'équipe de France de hockey a connu un scénario ressemblant à celui-ci ce samedi à Jesenice en Slovénie contre la Biélorussie (6-3).. Menés 2-0, les Tricolores ont pourtant réussi à inscrire trois buts consécutifs, concluant notamment le second tiers-temps sur le score intéressant de 0-2.Au bénéfice d'une fin de match tonitruante, les Biélorusses finissent par s'imposer et s'octroient ce Tournoi des 4 Nations de hockey devant l'Autriche et la France, 3eme. Le pays hôte, la Slovénie, termine bonne dernière. Cette compétition amicale a servi de répétition aux Bleus dont. Pour rappel, les hommes de Philippe Bozon ne participeront pas aux Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en février prochain tandis que les féminines peuvent encore se qualifier. Elles disputent actuellement un Tournoi de Qualification Olympique en Suède.Du 11 au 13 novembre 2021 à Jesenice (Slovénie)- Autriche : 3-1 (ap)Slovénie -: 2-3: 2-3 (ap)Slovénie - Biélorussie- Slovénie 2-1 (ap): 3-6