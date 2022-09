Hockey sur glace : Quatrième défaite en quatre matchs de CHL pour Grenoble

❌ C'est fini à Berlin, les BDL s'inclinent sur le score de 5 buts à 2, non sans démériter.

Prochaine rencontre en CHL le 4 octobre à Polesud contre Frölunda. D'ici-là, les BDL disputeront leur 1er match de championnat le samedi 17 septembre sur la glace des @BoxersBordeaux. pic.twitter.com/p32uIcGzPv



Boychuk bourreau de Grenoble

La Champions Hockey League est un chemin de croix pour les Brûleurs de Loups. Les champions de France de hockey sur glace ont concédé ce samedi leur quatrième défaite en autant de journée, cette fois sur la glace des Eisbären Berlin, déjà victorieux lors de leur premier affrontement. Une rencontre qui a vu les Allemands prendre très vite l’avantage. Profitant d’une supériorité numérique liée à une crosse trop haute de Sacha Treille, Marcel Noebels est allé tromper Raphaël Garnier. Un avantage au score qui aura tenu un peu plus de trois minutes. Lancé par Nicolas Deschamps, Dylan Fabre a pris l’ascendant sur Tobias Ancicka pour égaliser. Tirant ensuite parti de l’indiscipline berlinoise et d’une double supériorité numérique, Chad Nehring a donné l’avantage aux Brûleurs de Loups. C’est alors que la donne a changé.Makai Holdener étant sorti pour deux minutes, Zach Boychuk a remis les deux équipes à égalité. En toute fin de première période, Kevin Clark a profité à son tour d’une double supériorité numérique pour permettre aux Eisbären de conclure les 20 premières minutes avec une longueur d’avance. Le break est venu quasiment quatre minutes après la reprise, avec Zach Boychuk qui a pris à défaut Raphaël Garnier. Le score n’a alors pas bougé jusque dans les dernières secondes. Tentant le tout pour le tout, les Brûleurs de Loups ont fait sortir leur gardien afin de jouer en supériorité numérique. Une tactique osée qui n’a pas payé et qui a surtout permis à Zach Boychuk d’y aller de son triplé pour valider le succès des Berlinois (5-2). Grenoble reste bon dernier de son groupe et n’est désormais plus en lice pour une place en phase finale de la CHL. Les Brûleurs de Loups vont désormais pouvoir se tourner vers la Ligue Magnus et un premier match face à Bordeaux.