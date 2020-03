Hockey sur glace : Pas de championnat du monde pour l'élite en 2020

The 2020 IIHF Ice Hockey World Championship has been cancelled due to the coronavirus pandemic, it has been confirmed today by the IIHF Council. Story: https://t.co/N3rr4RucLT pic.twitter.com/uBQ9Uf8PVL

— IIHF (@IIHFHockey) March 21, 2020

La Suisse finalement organisatrice en 2021 ?

Cette décision était attendue, elle est désormais officielle. Après l’annulation du championnat du monde de Division 1, c’est le Mondial de l’élite du hockey sur glace mondial qui n’aura pas lieu cette année. Initialement prévu à Lausanne et Zürich du 8 au 24 mai prochain, l’événement a été annulé ce samedi par le Conseil de la Fédération Internationale de hockey sur glace. Une décision qui intervient après de longues discussions avec toutes les parties prenantes, dont le comité d’organisation suisse. « La famille du hockey sur glace international doit faire face à une dure réalité, une que nous ne pouvons qu’accepter. Le coronavirus est un problème à l’échelle mondiale qui demande des efforts importants de la part des gouvernements afin de combattre sa propagation, a déclaré le président de la Fédération Internationale René Fasel dans un communiqué. L’IIHF doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir ce combat. A l’heure actuelle, nous devons mettre de côté le sport et soutenir tant les gouvernements que la famille du hockey sur glace. »Avant de confirmer l’annulation du Mondial 2020, l’IIHF assure avoir essayé de trouver une nouvelle terre d’accueil pour la compétition. Mais, face à une crise désormais mondiale, une telle option n’était plus sur la table. La Fédération Internationale laisse ouverte la possibilité d’organiser l’édition 2021 du championnat du monde en Suisse mais, face à un calendrier dans lequel les éditions annuelles allant jusqu’en 2025 ont déjà été attribuées, un tel décalage devra être étudié dans les semaines et mois à venir à l’occasion d’une nouvelle réunion du Conseil de l’IIHF. La Biélorussie et la Lettonie pourraient donc attendre une année de plus avant d’accueillir l’élite du hockey sur glace mondial, eux qui ont vu l’organisation du Mondial 2021 leur être confiée par l’IIHF.