Hockey sur glace - Mondial (H) : La liste des 25 Bleus dévoilée

Philippe Bozon a tranché ! Le sélectionneur de l'équipe de France de hockey sur glace masculin a dévoilé ce lundi la liste des 25 joueurs retenus pour le championnat du monde, qui se déroulera du 13 au 29 mai en Finlande, et pour lequel les Bleus ont été repêchés (tout comme l'Autriche) suite à la disqualification de la Russie et de la Biélorussie en raison de l'invasion de l'Ukraine. Après plusieurs semaines de préparation et de nombreux matchs amicaux, le sélectionneur a fait son choix, et ce sont donc trois gardiens, huit défenseurs et quatorze attaquants qui ont été retenus. Damien Fleury sera capitaine, et Sacha Treille et Valentin Claireaux seront ses assistants. Onze joueurs de cette liste évoluent en Ligue Magnus, dont les quatre champions de France grenoblois Pierre Crinon, Dylan Fabre, Damien Fleury et Sacha Treille. Un joueur évolue en NHL, en la personne d'Alexandre Texier, non qualifié pour les play-offs avec Columbus.

Huit joueurs feront leurs débuts

Quentin Papillon, Romain Bault, Enzo Guebey, Vincent Llorca, Louis Boudon, Kévin Bozon, Fabien Colotti et Dylan Fabre (21 ans), benjamin de l’effectif, vont disputer leur premier Mondial, une épreuve que les Bleus n'ont plus disputé depuis 2019 en raison de la pandémie de coronavirus et de leur descente en deuxième division. Ils affronteront en phase de poules le Canada, l'Allemagne, la Suisse, la Slovaquie, le Danemark, le Kazakhstan et l'Italie, avec l'objectif de ne pas finir dernier et ainsi être relégué.



Gardiens : Henri-Corentin BUYSSE (Amiens), Quentin PAPILLON (Grüner, NOR), Sébastian YLÖNEN (Cergy-Pontoise)

Défenseurs : Yohann AUVITU (Helsinki, FIN), Romain BAULT (Amiens), Florian CHAKIACHVILI (Rouen), Pierre CRINON (Grenoble), Hugo GALLET (KalPa, FIN), Enzo GUEBEY (Zurich, SUI), Vincent LLORCA (Angers), Thomas THIRY (Berne, SUI)

Attaquants : Charles BERTRAND (Tampere, FIN), Louis BOUDON (Lake Superior State, USA), Kévin BOZON (Winterthur, SUI), Tim BOZON (Lausanne, SUI), Valentin CLAIREAUX (Kloten, SUI), Fabien COLOTTI (Gap), Dylan FABRE (Grenoble), Damien FLEURY (Grenoble), Guillaume LECLERC (Ljubljana, SLO), Jordann PERRET (Mountfield, CZE), Anthony RECH (Wolfsburg, GER), Nicolas RITZ (Angers), Alexandre TEXIER (Colombus Blue Jackets, USA), Sacha TREILLE (Grenoble)