Hockey sur glace - Mondial (H) : La France s'incline contre la Slovaquie pour ses débuts

C'est parti pour le Mondial 2022 de hockey sur glace ! Et c'est mal parti pour l'équipe de France... Les Bleus ont été battus 4-2 par la Slovaquie pour leurs débuts dans la compétition, eux qui ont appris il y a seulement quelques semaines qu'ils y participeraient, grâce à l'exclusion de la Russie pour cause d'envahissement de l'Ukraine. Lors de ce Mondial finlandais, qui durera jusqu'au 29 mai, les Français, absents des derniers JO, ne viseront rien d'autre que le maintien, et les matchs contre le Kazakhstan et l'Italie seront a priori les plus à leur portée dans ce groupe A. En attendant, il fallait défier la Slovaquie, médaillée de bronze des Jeux Olympiques de Pékin, et les hommes de Philippe Bozon se sont inclinés malgré une belle résistance.

Rech et Perret ont marqué

Après onze minutes de jeu, les Slovaques ont ouvert le score par Pavol Regenda, qui a profité d'un palet ayant rebondi sur le gardien français Henri-Corentin Buysse. Puis ils ont doublé la mise par le joueur NHL (New Jersey) Tomas Tatar, en supériorité numérique après la sortie de Pierre Crinon, et qui a marqué dans le but vide après un tir dévié sur lui par Buysse (2-0, 22eme). Mais les Bleus ne se sont pas laissés abattre, et un peu plus de quatre minutes après avoir encaissé ce deuxième but, ils ont trouvé l'ouverture par Anthony Rech, qui a récupéré le palet plein axe et a marqué du revers. Sur leur lancée, les Français ont même égalisé à la 33eme par Jordann Perret, magnifiquement servi par Valentin Claireaux (2-2). L'exploit semblait alors possible, mais Samuel Takac a remis les Slovaques devant à deux minutes de la fin du deuxième tiers après un cafouillage devant la cage. La France n'est pas parvenue à marquer durant le dernier tiers, et finalement, à huit secondes du buzzer final, les Bleus ont encaissé un dernier but, par Regenda dans le but vide.



Malgré un bon match, où nos Bleus se seront montrés solides défensivement et inspirés offensivement, l'équipe de France s'incline 4 buts à 2 pour son premier match au Mondial d'Helsinki face à la Slovaquie. #FRASVK | #MissionBleue pic.twitter.com/kRGFzmwHPZ

— Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) May 13, 2022

Et maintenant, le Kazakhstan !

