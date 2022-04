Tout est encore possible

HOCKEY SUR GLACE - MONDIAL DIVISION 1 (F) / GROUPE A

4eme journée - Jeudi 28 avril 2022



Mauvaise opération pour les Bleues ! Les joueuses de l'équipe de France féminine de hockey espéraient aborder le match contre la Norvège samedi en étant en tête du groupe A du Mondial de D1 (la deuxième division du hockey), mais elles seront finalement à égalité de points avec les Scandinaves. Après avoir battu la Slovaquie et les Pays-Bas (les deux équipes les plus faibles du groupe), les Françaises se sont en effet inclinées 3-2 après prolongation contre l'Autriche. Si les Bleues ont ouvert le score par Léa Parment à la 15eme minute grâce à une erreur de la gardienne, les Autrichiennes sont repassées devant en marquant deux buts en moins de trois minutes en début de deuxième tiers, par Anna Meixner (21eme) et Theresa Schafzahl (24eme).Il a donc fallu disputer une prolongation, et c'est l'Autriche qui est parvenue à marquer au bout de seulement quinze secondes, grâce à Schafzahl qui s'offre donc un doublé.L'Autriche signe ainsi sa troisième victoire après prolongation en trois matchs et ne compte donc que six points, alors que la Norvège et la France, avec deux victoires dans le temps réglementaire et une défaite après prolongation, en comptent sept. Les Autrichiennes peuvent donc encore se qualifier si elles battent la Slovaquie dans le temps règlementaire et que le vainqueur entre la France et la Norvège est désigné après prolongation.- Pays-Bas : 4-1: 3-2 apExempt : NorvègeAutriche 6Slovaquie 3Pays-Bas 1L’équipe qui terminera à la première place sera promue dans l’élite. Celle qui terminera dernière sera reléguée dans le Groupe B de la Division 1.