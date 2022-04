Hockey sur glace - Mondial D1 (F) : Deux sur deux pour les Bleues

Et maintenant, l'Autriche !

HOCKEY SUR GLACE - MONDIAL DIVISION 1 (F) / GROUPE A

3eme journée - Mercredi 27 avril 2022



France

Classement

France 6

Deux sur deux pour les Bleues ! L'équipe de France féminine de hockey sur glace dispute à Angers le Mondial de D1 (la deuxième division) et espère finir en tête de la poule de cinq équipes pour remonter dans l'élite. Pour l'instant, les Françaises ont réussi un sans-faute, avec une victoire contre les Pays-Bas (4-1) ce mercredi après avoir battu la Slovaquie 4-0 lundi.Estelle Duvin a inscrit le deuxième but tricolore à la 35eme sur une belle passe de Chloé Aurard, puis les Pays-Bas ont réduit l'écart moins de quatre minutes plus tard par Hamers sur un tir lointain.Mais les Françaises ne se sont pas inquiétées longtemps. En effet, 23 secondes après le but néerlandais, Léa Parment, bien servi par sa capitaine Marion Allemoz, a trompé la gardienne adverse. Après ces quatre minutes de folie, le rythme a fini par baisser, et il a finalement fallu attendre la dernière minute du match pour voir Chloé Aurard sceller la victoire française, dans le but vide.. Les choses devraient se corser dès ce jeudi avec une rencontre face à l'Autriche, qui a gagné ses deux premiers matchs après prolongation. Après cette opposition, on devrait en savoir plus sur les ambitions tricolores.Norvège -: 3-4 ap- Pays-Bas : 4-1Exempt : SlovaquieAutriche 4Pays-Bas 1Slovaquie 0L’équipe qui terminera à la première place sera promue dans l’élite. Celle qui terminera dernière sera reléguée dans le Groupe B de la Division 1.