Hockey sur glace - Mondial 2023 (H) : La France connaît ses futurs adversaires

Tentative groups for 2023 #IIHFWorlds in Tampere and Riga have been set.👀

Read more at ⤵️https://t.co/iwiClF3itU pic.twitter.com/csVhj4mLn7



— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2022

Des groupes provisoires

La France est fixée. Ce lundi, via son compte Twitter officiel, la Fédération internationale de hockey sur glace a dévoilé son tout nouveau classement suite au dernier Mondial de la spécialité qui vient tout juste de s'achever. Un classement qui permet ainsi de former déjà les deux poules pour le prochain championnat du monde de hockey sur glace. Un Mondial qui se déroulera donc en 2023.Un groupe qui évoluera du côté de Tampere, en Finlande. Dans cette fameuse même poule, on retrouvera ainsi également et notamment la Finlande, tout juste sacrée championne du monde et également de nouveau co-organisatrice de ce prestigieux événement.Sont également présentes les équipes de la Suède, de la République tchèque, de l'Allemagne, du Danemark, de l'Autriche mais également de la Hongrie, promue., dans la mesure où ils seront susceptibles d'éventuellement évoluer, avec une potentielle arrivée de la Russie mais également de la Biélorussie, en fonction de l'évolution de la situation en Ukraine et la guerre qui continue de sévir. Comme celui de cette année qui vient donc tout juste de s'achever, le Mondial 2023 aura donc à nouveau lieu en Finlande mais également en Lettonie.