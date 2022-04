Hockey sur glace - Mondial 2022 (H) : Le programme complet

CHAMPIONNAT DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE 2022

Du 13 au 29 mai en Finlande (programme en heure française)



TOUR PRELIMINAIRE



Groupe A (A HELSINKI)

Canada

Allemagne

Suisse

Slovaquie

Danemark

Kazakhstan

Italie

France



Vendredi 13 mai

15h20 : France – Slovaquie

19h20 : Allemagne – Canada



Samedi 14 mai

11h20 : Danemark – Kazakhstan

15h20 : Suisse - Italie

19h20 : Slovaquie - Allemagne



Dimanche 15 mai

11h20 : Italie – Canada

15h20 : France – Kazakhstan

19h20 : Danemark – Suisse



Lundi 16 mai

15h20 : Slovaquie – Canada

19h20 : France – Allemagne



Mardi 17 mai

15h20 : Italie – Danemark

19h20 : Suisse – Kazakhstan



Mercredi 18 mai

15h20 : France – Italie

19h20 : Suisse – Slovaquie



Jeudi 19 mai

15h20 : Allemagne – Danemark

19h20 : Canada – Kazakhstan



Vendredi 20 mai

15h20 : Allemagne – Italie

19h20 : Kazakhstan – Slovaquie



Samedi 21 mai

11h20 : Danemark – France

15h20 : Canada – Suisse

19h20 : Italie – Slovaquie



Dimanche 22 mai

15h20 : Kazakhstan – Allemagne

19h20 : Suisse – France



Lundi 23 mai

15h20 : Kazakhstan - Italie

19h20 : Canada – Danemark



Mardi 24 mai

11h20 : Allemagne – Suisse

15h20 : Slovaquie – Danemark

19h20 : Canada – France



GROUPE B (A TAMPERE)

Finlande

Etats-Unis

République tchèque

Suède

Lettonie

Norvège

Grande-Bretagne

Autriche



Vendredi 13 mai

15h20 : Etats-Unis – Lettonie

19h20 : Finlande – Norvège



Samedi 14 mai

11h20 : Suède – Autriche

15h20 : République tchèque - Grande-Bretagne

19h20 : Lettonie - Finlande



Dimanche 15 mai

11h20 : Norvège – Grande-Bretagne

15h20 : Autriche – Etats-Unis

19h20 : République tchèque – Suède



Lundi 16 mai

15h20 : Lettonie – Norvège

19h20 : Finlande – Etats-Unis



Mardi 17 mai

15h20 : République tchèque – Autriche

19h20 : Suède – Grande-Bretagne



Mercredi 18 mai

15h20 : Norvège – Autriche

19h20 : Finlande – Suède



Jeudi 19 mai

15h20 : Grande-Bretagne – Etats-Unis

19h20 : République tchèque – Lettonie



Vendredi 20 mai

15h20 : Grande-Bretagne – Finlande

19h20 : Lettonie – Autriche



Samedi 21 mai

11h20 : Etats-Unis – Suède

15h20 : Autriche – Finlande

19h20 : Norvège – République tchèque



Dimanche 22 mai

15h20 : Grande-Bretagne – Lettonie

19h20 : Suède – Norvège



Lundi 23 mai

15h20 : Etats-Unis - République tchèque

19h20 : Autriche – Grande-Bretagne



Mardi 24 mai

11h20 : Suède – Lettonie

15h20 : Etats-Unis – Norvège

19h20 : Finlande – République tchèque



>>> Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale, le dernier de chaque groupe est relégué en Division I A.



QUARTS DE FINALE (A HELSINKI ET TAMPERE)

Mercredi 26 mai à 15h20 et 19h20

1A-4B

2A-3B

1B-4A

2B-3A



>>> Un classement des quatre demi-finalistes sera établi en fonction des résultats du tour préliminaire (ordre des critères : placement dans le groupe, nombre de points, différence de buts, nombre de buts marqués, classement mondial) et le premier affrontera le quatrième et le deuxième affrontera le troisième.



DEMI-FINALES (A TAMPERE)

Vendredi 28 mai à 13h20 et 17h20



PETITE FINALE (A TAMPERE)

Samedi 29 mai à 14h20



FINALE (A TAMPERE)

Samedi 29 mai à 19h20